Круто поспорили: трое раненых в дискуссии на тему «Chevrolet или Ford»

Нож и пистолет стали последними аргументами в жарком споре о том, кто является лучшим автопроизводителем.

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Полиция Бедфорда (штат Вирджиния, США), арестовала мужчину, подстрелившего трех человек во время спора о том, чьи автомобили лучше — Chevrolet или Ford.

В полицию поступило сообщение о стрельбе во дворе одного из домов, расположенном в частном секторе Бедфорда. Приехав на место, стражи порядка обнаружили на лужайке перед домом трех человек с огнестрельными ранениями.

Зачинщиком перестрелки оказался 56-летний Марк Эдвин Тернер, который на требование полицейских бросить оружие и сдаться ответил отказом. В ходе короткой перестрелки злоумышленник был оглушен специальным снарядом, применяемым для разгона толпы (холщевым мешочком с дробью или песком), после чего на него быстро надели наручники.

Адвокат Содружества округа Бедфорд Уэс Нэнс рассказал, что Тернер, его подруга, ее сын и подруга ее сына в тот день решили совместно поужинать. Отдыхая на переднем дворе дома, Тернер и сын его подруги начали спорить, кто является лучшим производителем автомобилей — Chevrolet или Ford. Тема настолько задела мужчин, что в итоге завязалась драка. Подруга Тернера попыталась разнять «дискутирующих», но получила от ухажера удар ножом в поясницу.

Марк Эдвин Тернер

После этого Марк окончательно взбесился, кинулся в дом за пистолетом, из которого выпустил по ногам своей девушки пять пуль. Она стояла у него на пути и мешала расправиться с молодым человеком.

Дом, где произошел спор, закончившийся стрельбой

Со слов полицейских, сын храброй женщины был ранен в руку. Досталось и подруге молодого человека, в которую рикошетом попало две пули.

Марку Эдвину Тернеру предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия, а спор «Кто круче — Chevrolet или Ford?» так и остался неразрешенным.

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Фото: Chevrolet, Ford, twitter.com