Пылающая встречка: лихач на Lexus убил троих

Сегодня утром на объездной дороге Челябинска произошла авария, в которой погибли три человека и серьезно пострадал один.
Причиной ДТП стал выезд автомобиля Lexus на полосу встречного движения, где он столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero. И в одной, и в другой машине находилось по два человека. После столкновения Lexus загорелся вместе с сидевшими в нем людьми.
«Сегодня около 09:45 часов на 35 км автодороги Восточный обход города Челябинска на территории Копейского городского округа, по предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Lexus, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero, после чего произошло возгорание автомобиля Лексус», — сообщила пресс-служба ГИБДД по Челябинской области на своей страничке ВКонтакте.
Ехавшие в Лексусе люди погибли на месте. Также погиб пассажир Pajero. Водителя Mitsubishi медикам удалось доставить живым в больницу, но о его состоянии не сообщается.
Пожар, начавшийся в результате аварии, был настолько сильным, что «для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 6 человек и 2 единицы техники», — отчитались местные спасатели.
В данный момент по факту ДТП следственными органами проводится проверка.
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Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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