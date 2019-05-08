Пылающая встречка: лихач на Lexus убил троих

После столкновения автомобиль виновника аварии сгорел дотла вместе с водителем и пассажиром.

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Сегодня утром на объездной дороге Челябинска произошла авария, в которой погибли три человека и серьезно пострадал один.

Причиной ДТП стал выезд автомобиля Lexus на полосу встречного движения, где он столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero. И в одной, и в другой машине находилось по два человека. После столкновения Lexus загорелся вместе с сидевшими в нем людьми.

«Сегодня около 09:45 часов на 35 км автодороги Восточный обход города Челябинска на территории Копейского городского округа, по предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Lexus , при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero , после чего произошло возгорание автомобиля Лексус», — сообщила пресс-служба ГИБДД по Челябинской области на своей страничке ВКонтакте.

Ехавшие в Лексусе люди погибли на месте. Также погиб пассажир Pajero. Водителя Mitsubishi медикам удалось доставить живым в больницу, но о его состоянии не сообщается.

Пожар, начавшийся в результате аварии, был настолько сильным, что «для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 6 человек и 2 единицы техники», — отчитались местные спасатели.

В данный момент по факту ДТП следственными органами проводится проверка.

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Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области