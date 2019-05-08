В США начали воровать наружные зеркала автомобилей

Полиция Нью-Йорка отмечает настоящий бум краж. Особенно любят преступники высокотехнологичные зеркала заднего вида. Ну а краденное порой всплывает на сервисах онлайн-продаж.

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В последнее время полиция Нью-Йорка столкнулась с настоящей волной подобных преступлений. Особенно падки воры на высокотехнологичные зеркала таких моделей, как Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Lexus и BMW, поскольку многие из них оснащены боковыми зеркалами со встроенными видеокамерами.

По данным нью-йоркского департамента полиции, только в период с 1 марта по 26 апреля зеркала были украдены с 19 автомобилей.

Большинство краж происходит ночью, поэтому для пресечения воровства полиция была вынуждена усилить патрулирование в темное время суток.

Даже Дональд Трамп как-то заметил, что проходя 5-й авеню, перед каждым домом можно заметить Mercedes-Benz, да и не один. В США владеть немецким премиальным автомобилем — признак особого шика, только вот с некоторых пор, садясь в такую машину, счастливые обладатели вынуждены проверять наличие внешних зеркал.

По оценкам местных экспертов, на черном рынке за пару зеркал просят от 1500 до 2000 долларов. Разумеется, речь не о дешевке, а о высокотехнологичной продукции. Ну и от 80% до 90% краденных деталей потом появляется на платформе Ebay. Что ж, похоже автоворы вновь взялись за старое — детали-то становятся все дороже и дороже!

В России у криминальных элементов свои пристрастия — так, например, воры порезали Ладу Весту Кросс ради красивых дисков.

Современным воришкам жить становится все труднее — кругом видеокамеры! Не повезло и очередному охотнику за чужим имуществом.

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