Сергей Доренко погиб в ДТП на мотоцикле

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Известный теле- радиоведущий Сергей Доренко погиб в ДТП на своем мотоцикле Triumph.
По предварительной информации известный ведущий упал с мотоцикла на Николоясмской улице. Все попытки спасти его оказались безрезультатными.
Гибель Доренко подтвердили на радио «Говорит Москва», которую он возглавлял и вел авторскую программу. Свои соболезнования родственникам и близким уже выразили Владимир Соловьев и главный редактор «Эхо Москвы Алексей Венедиктов.
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Фото: Дмитрий Серебрннникв/ТАСС
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