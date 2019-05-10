Сергей Доренко погиб в ДТП на мотоцикле

Спидометр размечен далеко за 200 км/ч: это обман или нет? Некоторые известные автопроизводители ограничивают максимальную скорость своих автомобилей с помощью электроники на отметке 250 км/ч. Зачем, если до такой скорости попросту негде разогнаться легально? А некоторые фирмы пошли еще дальше... Эксперт «За рулем» знает, к чему приведут все эти самоограничения. Короткий тест на возраст: что делал гаишник в стакане? Такое прозвище получили цилиндрические уличные будки для регулировщиков движения. И «стаканы», и регулировщиков теперь на улицах вряд ли встретишь, а жаль... Взводный, выживший в концлагере, защитник Москвы... — ветераны «За рулем» Почти все наши ветераны встретили войну совсем молодыми, провоевали четыре тяжких года, были удостоены наград, а в мирные годы стали заметными фигурами и в журнале, да и во всей отечественной прессе.