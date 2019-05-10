Сергей Доренко погиб в ДТП на мотоцикле

По предварительным данным он не справился с управлением своего мотоцикла.

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Известный теле- радиоведущий Сергей Доренко погиб в ДТП на своем мотоцикле Triumph.

По предварительной информации известный ведущий упал с мотоцикла на Николоясмской улице. Все попытки спасти его оказались безрезультатными.

Гибель Доренко подтвердили на радио «Говорит Москва», которую он возглавлял и вел авторскую программу. Свои соболезнования родственникам и близким уже выразили Владимир Соловьев и главный редактор «Эхо Москвы Алексей Венедиктов.

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Фото: Дмитрий Серебрннникв/ТАСС

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