Отпускникам на заметку: катер протаранил легковушку в Сочи

В преддверии очередного отпускного сезона на наших дорогах стали происходить совсем уж курьезные случаи. На днях на трассе Джубга-Сочи катер протаранил Peugeot. В столкновении водного и наземного транспорта никто из людей не пострадал.

Необычное ДТП произошло в минувшие выходные в окрестностях Сочи, около санатория «Белые ночи». Хэтчбек Peugeot 308 был протаранен катером, который перевозили за грузовиком на прицепе, сообщает ВК-сообщество «ЧП Сочи».

По словам очевидцев, на очередном крутом повороте, коими изобилует перегон Джубга-Сочи, тягач потерял прицеп, который покатился под уклон и врезался в едущую позади легковушку. В результате ДТП серьезные повреждения получила передняя часть французского хэтчбека, но водитель и пассажиры машины по счастливой случайности избежали травм.

Какие санкции предусмотрены для горе-водителя грузовика, перевозившего катер? Все зависит от того, что установит группа разбора. Ведь, с одной стороны, это предупреждение или штраф в 500 рублей по ст. 12.21 КоАП «Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки» КоАП. С другой — если ДТП произошло из-за технической неисправности автопоезда — ч. 2 ст. 12.5 «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» (впрочем, все те же 500 рублей). И, разумеется, его страховой компании еще предстоит компенсировать ущерб водителю Peugeot.

Вообще, если верить информации в упомянутом ВК-сообществе, трасса, которой в ближайшие месяцы предстоит принять большой наплыв отпускников, то и дело отличается серьезными ДТП. Будьте бдительны!