Вот это авария: водитель, двигатель и коробка вылетели из авто

Либо водитель ехал с невероятной скоростью, либо автомобили Subaru уже не такие прочные, как прежде.

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Водителю Subaru WRX повезло пережить то, что могло закончиться трагедией. Он ехал с превышением скорости, и в результате столкновения из машины выкинуло не только его, но и двигатель вместе с выхлопной системой и трансмиссию.

Со слов очевидца аварии Аллана Кита, она произошла на участке дороги с ограничением скорости 48 км/ч. Водитель Subaru ехал явно гораздо быстрее.

На снимках с места ДТП видно, что Subaru проскользил поперек дороги, ударился о бордюр и продолжил скольжение по тротуару. Затем автомобиль, похоже, остановился, врезавшись в электрический столб.

WRX получил ряд тяжелых ударов, прежде чем закончить свой путь. Его передняя и задняя части смяты, а переднее и заднее стекла разбиты. Двигатель вместе с трансмиссией и выхлопной системой каким-то образом оторвались и вылетели на дорогу, которая усеяна и другими деталями машины.

Аллан Кит утверждает, что водитель Subaru не был пристегнут ремнем безопасности и тоже вылетел из автомобиля. Он получил сильное сотрясение мозга, сломал ребра и ушиб бедра, но ему повезло — он выжил. Учитывая все обстоятельства, это один из самых везучих людей на планете.

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Фото: Аллан Кит/Facebook