Придумаем имя для нового КАМАЗа?

Камский автозавод объявил конкурс на лучшее название для своего флагманского грузовика КАМАЗ-54901.

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Российский производитель грузовиков КАМАЗ пригласил всех желающих принять участие в конкурсе на лучшее название для флагманской модели КАМАЗ-54901, которая пока не имеет своего имени.

Важное условие — написание названия латиницей в одно слово, которое было бы легко написать и кириллицей. Имя не должно иметь негативных ассоциаций ни в русском, ни в английском языках. Не допускается и созвучность с уже зарегистрированными на российском и других рынках брендами.

Итоги конкурса будут подведены 31 мая 2019 года. Автор выбранного для грузовика имени получит в награду поездку на КАМАЗ для знакомства с многократными победителями международных ралли-рейдов гонщиками команды «КАМАЗ-мастер». Его ждут экскурсия по цехам сборки гоночных грузовиков и поездка на одной из спортивных машин. Естественно, для победителя конкурса организуют и тест-драйв нового КАМАЗ-54901.

КАМАЗ-54901 станет первой моделью нового семейства грузовиков K5. Помимо многочисленных технических новшеств самым очевидным изменением стала новая как по дизайну, так и по оформлению интерьера кабина. Вероятно, именно с этим и связан переход к имени собственному (ранее все модели КАМАЗа официально обозначались только цифровыми индексами).

КАМАЗ — не первый российский автопроизводитель, который обращается к народу за помощью. Месяц назад АВТОВАЗ открыл на своём сайте опрос о возможных именах для новых моделей.

Фото: КАМАЗ