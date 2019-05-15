Рейтинг самых дорогих парковок России. Выиграла не Москва!

Специалисты сервиса Momondo.ru изучили стоимость парковки в 50 аэропортах России. Оказалось, что бросить свой автомобиль у воздушной гавани Краснодара и Уфы дороже, чем в Москве.

Мнение о том, что в Москве самая дорогая парковка, оказалось весьма далеким от истины. По крайней мере в том, что касается парковки в аэропортах, столица далеко не самый дорогой город. Проанализировав стоимость недельного простоя в аэропортах 50 городов России, эксперты Momondo.ru определили воздушные гавани, где дешевле и дороже всего оставить автомобиль перед путешествием.

Как это ни удивительно, но рейтинг самых дорогих парковок в аэропортах возглавили Краснодар, Минеральные Воды и Уфа — оставить там машину на семь дней менее чем за 4200 рублей не получится. Но если воспользоваться удаленной стоянкой, можно сэкономить, заплатив всего 1050 рублей.

С московскими аэропортами ситуация аналогичная. Оставить автомобиль на неделю около терминала D в «Шереметьево» стоит 5600 рублей, а во «Внуково» — от 3500 рублей. В «Домодедово» тарифы разнятся с учетом расстояния от парковки до аэропорта. Самыми бюджетными вариантами стали дальние парковки у «Шереметьево» и «Домодедово» — на неделю бросить там машину можно за 700 и 1400 рублей соответственно.

В ряде городов — Минеральные Воды, Норильск, Махачкала, Анапа, Тюмень, Хабаровск — существуют даже бесплатные парковки. Но это скорее исключение, чем правило.

Город Аэропорт Стоимость парковки за 7 дней, руб. Владивосток Кневичи 1400 Екатеринбург Кольцово 1500 Казань Казань 2100 Краснодар Пашковский 4200 Красноярск Емельяново 1750 Минеральные Воды Минеральные Воды 4200 Москва Шереметьево 700–5600 Москва Внуково 3500/5250 Москва Домодедово 1400–7000 Новосибирск Толмачево 2400 Ростов-на-Дону Платов 2500 Самара Курумоч 2800 Санкт-Петербург Пулково 1700 Сочи Сочи 2400–8400 Уфа Уфа 4200–7700

Приезжаете в аэропорт, бросаете машину, и ее парковка вас уже больше не волнует, потому что за вас все сделает парковочный робот Стэн. Подробнее о нем, в другой новости.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС