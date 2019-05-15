Рейтинг самых дорогих парковок России. Выиграла не Москва!

Мнение о том, что в Москве самая дорогая парковка, оказалось весьма далеким от истины. По крайней мере в том, что касается парковки в аэропортах, столица далеко не самый дорогой город. Проанализировав стоимость недельного простоя в аэропортах 50 городов России, эксперты Momondo.ru определили воздушные гавани, где дешевле и дороже всего оставить автомобиль перед путешествием.
Как это ни удивительно, но рейтинг самых дорогих парковок в аэропортах возглавили Краснодар, Минеральные Воды и Уфа — оставить там машину на семь дней менее чем за 4200 рублей не получится. Но если воспользоваться удаленной стоянкой, можно сэкономить, заплатив всего 1050 рублей.
С московскими аэропортами ситуация аналогичная. Оставить автомобиль на неделю около терминала D в «Шереметьево» стоит 5600 рублей, а во «Внуково» — от 3500 рублей. В «Домодедово» тарифы разнятся с учетом расстояния от парковки до аэропорта. Самыми бюджетными вариантами стали дальние парковки у «Шереметьево» и «Домодедово» — на неделю бросить там машину можно за 700 и 1400 рублей соответственно.
В ряде городов — Минеральные Воды, Норильск, Махачкала, Анапа, Тюмень, Хабаровск — существуют даже бесплатные парковки. Но это скорее исключение, чем правило.
|
Город
|
Аэропорт
|
Стоимость парковки за 7 дней, руб.
|
Владивосток
|
Кневичи
|
1400
|
Екатеринбург
|
Кольцово
|
1500
|
Казань
|
Казань
|
2100
|
Краснодар
|
Пашковский
|
4200
|
Красноярск
|
Емельяново
|
1750
|
Минеральные Воды
|
Минеральные Воды
|
4200
|
Москва
|
Шереметьево
|
700–5600
|
Москва
|
Внуково
|
3500/5250
|
Москва
|
Домодедово
|
1400–7000
|
Новосибирск
|
Толмачево
|
2400
|
Ростов-на-Дону
|
Платов
|
2500
|
Самара
|
Курумоч
|
2800
|
Санкт-Петербург
|
Пулково
|
1700
|
Сочи
|
Сочи
|
2400–8400
|
Уфа
|
Уфа
|
4200–7700
- Приезжаете в аэропорт, бросаете машину, и ее парковка вас уже больше не волнует, потому что за вас все сделает парковочный робот Стэн. Подробнее о нем, в другой новости.
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