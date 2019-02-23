Будущее уже здесь: запущен робот-парковщик

В аэропортах бывает сложно найти свободное парковочное место, и это очень нервирует водителей, особенно если они спешат. Но проблема легко решается, если на помощь приходит Стэн.

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Приезжаете в аэропорт, бросаете машину, и ее парковка вас уже больше не волнует, потому что за вас все сделает парковочный робот Стэн. А уж он всегда найдет свободное местечко для вашей машины.

Стэн — робот парковочной службы французской компании Stanley Robotics. Еще в 2013 году трое предпринимателей придумали идею автоматизации парковки.

У этой машинки есть платформа для перевозки автомобилей, она похожа на эвакуатор или грузовой транспортер на больших складах. Владелец оставляет автомобиль при въезде на парковку, робот подхватывает его, ставит на свою платформу и направляется к парковочному месту, где выгружает автомобиль.

Стэн не только выполняет парковочную работу, он также следит за номерами рейсов через смартфон клиента и точно знает, когда автомобиль должен быть подготовлен к выдаче. Владея этой информацией, он может отсортировать транспортные средства: те что нужно выдать раньше, поставит вперед, а те, что могут подождать, сдвинет назад.

После тестирования робота-парковщика в аэропортах Парижа, Лиона и Дюссельдорфа Стэна позвали наводить порядок во втором по размеру аэропорту Лондона — Гатвике. Там испытания Стэна начнутся в августе 2019 года.

Благодаря программно-управляемой логистике робот-парковщик на том же месте способен припарковать значительно больше автомобилей, чем сами водители. Так, на парковке, предназначенной для 170 автомобилей, он уместит 270, ведь он не только сможет ставить их ближе друг к другу, так как ему не нужно открывать двери для входа и выхода, но и сделает это максимально аккуратно и рационально.

В компании Audi вовсю тестируют летающее такси. Работает это следующим образом: пассажирская капсула крепится к автономному квадрокоптеру, который переносит ее в нужную точку.

Автопроизводители создают порой самые неожиданные альянсы, чтобы аккумулировать свои усилия по разработке беспилотных технологий. В одиночку даже именитым брендам делать это слишком затратно.



Фото: auto-motor-und-sport.de