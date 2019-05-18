Bentley Continental GT на гусеницах! И оно едет (но зачем?)

Проект «Ультратанка» оказался вполне жизнеспособным, но еще требует ряда важных доработок.

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Блогер AcademeG сделал Ultratank на базе роскошного купе Bentley Continental GT. Сумасшедшая машина ездит, причем способна разгоняться до 50 км/ч. К осени создатели собираются повысить ее максимальную скорость до 100 км/ч.

Этот уникальный гусеничный Continental легко справляется с крутыми подъемами и бездорожьем, но его траки время от времени соскальзывают с катков во время резких поворотов. Вернуть их на место — весьма трудоемкий процесс, а значит проблему нужно решать.

К обсуждению в комментариях тут же подключились профессионалы в гусеницах и советуют исправить четыре недочета. Во-первых, увеличить направляющие гребни на гусеничной ленте и обратить внимание на ее слишком заваленные боковые стороны. Во-вторых, увеличить опорные катки, которые применяются на быстроходных гусеничных машинах. В-третьих, ведущее и направляющее колеса имеют слишком маленький реборд, который не держит гусеницу, да и держать ее следует за гребень. И в-четвертых, поставить калитки, чтобы в случае обрыва гусеница никого не покалечила.

Из прочих недостатков можно отметить отсутствие дверей, из-за чего в дорогом салоне оседает пыль, да неработающую педаль тормоза. Но проект еще не окончен, и все эти недочеты обязательно будут исправлены.

Видео выше посвящено, в основном, промежуточным испытаниям «Ультратанка». А вот фильм о том, как он создавался:

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Фото, видео: Youtube