Новый автопилот Nissan: руки убери, но на дорогу смотри!

Водитель сможет передать контроль электронике, когда автомобиль окажется на трассе.

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Комплекс ProPILOT впервые сможет вести автомобиль самостоятельно, не требуя контроля со стороны водителя, сообщает Nissan. Правда, с единственной оговоркой — эта функция будет работать только во время поездки по магистрали. Использовать автопилот нового поколения (им оснастят модель Skyline для внутреннего рынка Японии) нельзя при двустороннем движении, на извилистых дорогах и в момент подъезда к пунктам оплаты проезда на платных дорогах.

Чтобы активировать автопилот, предварительно необходимо построить маршрут с помощью штатной системы навигации. Водитель сможет передать контроль электронике, когда автомобиль окажется на трассе. Система способна удерживать машину в полосе, а также совершать обгоны и прочие маневры. Правда, здесь без контроля со стороны человека не обойтись. ProPILOT должен уведомлять водителя световыми и звуковыми сигналами, что ему нужно взяться за руль и включить поворотники — автопилот начнет маневрировать только при этом условии.

За автопилот отвечает сложная система, включающая в себя камеры, сонары, радары, GPS-датчики и 3D-карты высокого разрешения. И несмотря на то, что ProPILOT позволяет снимать на трассе руки с руля, электроника проконтролирует, смотрит ли водитель на дорогу: отвлекаться нельзя!

Система ProPILOT уже используется на ряде моделей Nissan, но подготовленная для Skyline модификация — самая совершенная на сегодняшний день.

Первым автомобилем с технологией ProPILOT в 2016 году стал Nissan Serena. Уже тогда автопилот умел одновременно управлять рулем, акселератором и тормозной системой, упрощая движение по шоссе в условиях высокой загруженности дорог и при длительной поездке.

Недавно у автономных автомобилей вдруг обнаружилась новая проблема: выяснилось, что беспилотники до сих пор остаются глухи к любым законным требованиям полиции.

Фото: Nissan