Самая тяжелая книга в мире: 30 килограмм мыслей от Bentley

Британские марки Bentley и Rolls-Royce представили дорогие аксессуары для поклонников.

Для тех, у кого есть автомобили Bentley или Rolls-Royce, каждая марка подготовила особые аксессуары — книгу или шкаф для шампанского по цене самого настоящего автомобиля.

Фолиант Bentley Centenary Opus посвящен 100-летию марки. Книга выйдет ограниченным тиражом в 607 экземпляров и будет самым тяжелым изданием в мире, как заявляет сама марка — вес тома оценивается в 30 кг.

По содержанию все три версии, которые предлагают покупателям, одинаковые. В книге рассказано о прошлом, настоящем и будущем марки, о гоночных успехах Bentley и знаковых персонах в истории марки. Отличаются издания только оформлением.

Версия Centenary Edition (500 экз.) за 3 000 фунтов получит просто кожаную обложку, для которой можно выбрать один из четырех цветов. Вариант Mulliner Edition (100 экз.) стоит уже 12 500 фунтов и включает в себя фотографии Polaroid, 56 сделанных вручную акварелей на шелковой бумаге, алюминиевый чехол для книги и кусок передней левой покрышки Michelin от прототипа Bentley Speed, выигравшего в Ле-Мане в 2003 году. Самым же дорогим будет том 100 Carat Edition (всего 7 экземпляров) за 200 000 фунтов — это цена нового Bentley Continental GT — потому что книгу инкрустируют 100 каратами бриллиантов, а также платиной или белым золотом по выбору покупателя.

Если чтению вы предпочитаете другой вид досуга, то стоит обратить внимание на Champagne Chest от Rolls-Royce — шкаф для шампанского за 37 000 фунтов.

В эту стоимость входит выполненный из углепластика и алюминия кейс, обшитый кожей. Он дополнен выдвижным столиком из дуба, под которым скрываются фирменные бокалы для шампанского. Пару бутылок игристого позволят охладить встроенные кулеры — каждый из них также сделан из алюминия и углепластика.

Если этого мало, то дизайнерам Rolls-Royce можно заказать особое оформление шкафа для шампанского или же за доплату приобрести набор посуды, где можно разместить закуску, пару алюминиевых ложек и даже специальную икорницу.

А как вам брелок зажигания за 36 миллионов рублей? Представьте себе, бывает и такое!

Фото: компании-производители