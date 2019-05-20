Кулачная разборка автогонщиков: кто кого подрезал?!

В минувшие выходные гонщики Monster Energy устроили настоящую потасовку после круга почета. А причина вполне «гражданская» — один другого вытолкнул с трассы, ну а тот не стерпел обиды.

На гонке Monster Energy, проходившей в рамках NASCAR, совершая круг почета, Райан Ньюман ударил другого гонщика, Клинта Бойера, в задний бампер и получил ответ в бок. Затем Райан еще раз «поджал» коллегу. В результате машину Бойера развернуло, и она врезалась в стену.

Бойер, когда выдалась возможность, выскочил из автомобиля, подлетел к Ньюману, и прежде чем тот опомнился, нанес ему 5–6 ударов. Тот в это время сидел в своей машине в шлеме. Члены команды Райана Ньюмана еле оттолкнули Бойера.

Когда Ньюман выбрался из машины, его встретил чиновник NASCAR. Затем Ньюман несколько раз порывался поговорить с Клинтом Бойером. Разговор, разумеется, шел на повышенных тонах, а между гонщиками на всякий случай стоял чиновник NASCAR. Позже оба водителя были вызваны для переговоров.

Впрочем, всему этому предшествовали непростые взаимоотношения двух гонщиков во время соревнований. На чьей стороне правда и есть ли она, теперь будут разбираться чиновники.

А ведь кажется, что в автомобильном спорте все люди сильные и выдержанные, но, похоже, и у гонщиков иногда сдают нервы.