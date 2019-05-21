ГИБДД выявила более 45 тысяч автомобилей с чрезмерной тонировкой

И это только в столице! Госавтоинспекция Москвы напоминает автовладельцам об ответственности за избыточную тонировку стекол автомобиля.

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В отчете столичной ГИБДД говорится, что сотрудники дорожно-патрульной службы ежедневно выявляют нарушения, связанные с тонировкой транспортных средств. Только с начала года автоинспекторы задержали более 45 тысяч автомобилей-нарушителей. На водителей составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».

Согласно закону, сотрудник Госавтоинспекции вправе потребовать от водителя устранить нарушение на месте. Если же тот отказывается удалить тонировку, в отношении него, помимо материала за нарушение Правил дорожного движения, возбуждается административное дело за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции по ст. 19.3 КоАП РФ. За это предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей либо арест до 15 суток.

Причем арест — это реальность, предупреждают в ГИБДД. Так, 20 мая 2019 года на западе Москвы стразу трое участников дорожного движения были доставлены в отделение полиции за отказ устранить нарушение. Все они были оштрафованы, одному из нарушителей назначен административный арест сроком на трое суток, двум другим дали по 4 суток.

Из-за чрезмерно тонированных стекол часто возникают аварийные ситуации на дороге, напоминают инспекторы и призывают водителей привести свои машины в надлежащее состояние, потому что проверки продолжатся.

Несоблюдение правил тонировки автомобиля является одним из самых распространенных в России нарушений ПДД.



Банальная тонировка может стать причиной того, что инспектор не поставит автомобиль на учет.



Фото: ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Дарья Иванова