Церемония награждения участников ежегодной профессиональной премии пройдет 6 июня в Москве.

В пятый раз эксперты определят победителей среди дилерских центров и холдингов в Москве, Санкт-Петербурге и регионах. Премии представят в номинацииях «Организация продаж — Новые автомобили», «Организация продаж — Автомобили с пробегом», «Организация сервиса» и «Доверие потребителей». Организаторами престижной премии выступают аналитическое агентство «Автостат» и Авито Авто.

Впервые в этом году введена новая номинация — «Маркетинг — Автомобили с пробегом». Рейтинг игроков в сегментах масс-маркет и премиум будет составлен на основе анализа данных по размещению объявлений на сервисе Авито, по результатам которого наградят лучших дилеров в массовом и премиальном сегменте. Будут учтены такие показатели, как оборачиваемость склада дилерского центра для сегмента масс-маркет автомобилей с пробегом и оборачиваемость капитала дилерского центра для сегмента премиум.

Сервис Авито в этой связи выбран неслучайно: в 2018 году с его помощью было реализовано 2,5 млн машин — это почти половина продаж всех автомобилей с пробегом в России. Его эксперты проанализируют эффективность нескольких сотен дилерских центров, выберут лучших и выяснят, какие факторы способствовали успеху.

Справка

Премия «Автодилер года» была задумана в июне 2014 года. Беспристрастные специалисты ежегодно выявляют передовые дилерские центры в сфере организации продаж и сервиса. Ассоциация РОАД (Российские автомобильные дилеры) также предложила ряд решений, которые смогли довести методику оценки до соответствия рыночным реалиям.

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