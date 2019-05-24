Гайка виновата: в России отзывают автомобили Volvo

В сервисной кампании участвуют попали автомобили, реализованные в 2018–2019 годах.

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В компании Volvo Cars установили, что на направляющей переднего сиденья может отсутствовать гайка с фланцем. В случае аварии это может повлиять на конструкцию и положение сиденья.

Дилеры проинформируют владельцев автомобилей о проведении сервисных работ, но водители могут и сами определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN—коды своих автомобилей со списком, размещенным на сайте Росстандарта.

Во время осмотра автомобилей на дилерском центре будет проведена проверка и при необходимости установка недостающей гайки. В рамках сервисной кампании все работы проводятся бесплатно для владельцев.

Информацию о других отзывных кампаниях ищите тут.



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