Гайка виновата: в России отзывают автомобили Volvo

Материалы по темеVolvo отзывает в России автомобили 90-й серии
В компании Volvo Cars установили, что на направляющей переднего сиденья может отсутствовать гайка с фланцем. В случае аварии это может повлиять на конструкцию и положение сиденья.
Дилеры проинформируют владельцев автомобилей о проведении сервисных работ, но водители могут и сами определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN—коды своих автомобилей со списком, размещенным на сайте Росстандарта.
Во время осмотра автомобилей на дилерском центре будет проведена проверка и при необходимости установка недостающей гайки. В рамках сервисной кампании все работы проводятся бесплатно для владельцев.
Информацию о других отзывных кампаниях ищите тут.
Фото: Unsplash
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