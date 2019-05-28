Новая трагедия: ребенка на пешеходном переходе сбил джип

Материалы по темеДело «пьяного мальчика»: эксперт получил 10 месяцев
Трагедия произошла сегодня утром в Уфе на пересечении улицы Бессонова и проспекта Октября. 33-летняя водитель иномарки сбила мальчика на велосипеде, который пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора.
От полученных травм ребенок скончался до приезда бригады скорой помощи. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
По Правилам дорожного движения велосипедист всегда должен переходить перекресток спешившись, ни в коем случае не переезжать его на велосипеде. Не снимая ответственности с водителя, напоминаем, что он не всегда в состоянии просчитать скорость пересекающего дорогу велосипедиста.
- Два года назад на всю страну прогремело резонансное дело в Балашихе, когда женщина за рулем автомобиля сбила во дворе дома шестилетнего Алешу Шимко. Потом судмедэксперт обнаружил в крови ребенка смертельную дозу алкоголя, и почти год шло разбирательство, как такое могло произойти.
- В результате медик получил 10 месяцев исправительных работ за некорректное взятие проб.
Фото: ВКонтакте
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