Новая трагедия: ребенка на пешеходном переходе сбил джип

Жительница Уфы за рулем Nissan X-Trail сбила девятилетнего мальчика, сообщили в ГИБДД Башкирии.

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Трагедия произошла сегодня утром в Уфе на пересечении улицы Бессонова и проспекта Октября. 33-летняя водитель иномарки сбила мальчика на велосипеде, который пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

От полученных травм ребенок скончался до приезда бригады скорой помощи. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

По Правилам дорожного движения велосипедист всегда должен переходить перекресток спешившись, ни в коем случае не переезжать его на велосипеде. Не снимая ответственности с водителя, напоминаем, что он не всегда в состоянии просчитать скорость пересекающего дорогу велосипедиста.

Фото: ВКонтакте

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