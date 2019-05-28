Скандальный певец и шоумен выпустил новый провокационный клип, а в главной роли выступила российская актриса и телеведущая Алла Михеева.

После бурной вечеринки главная героиня (Алла Михеева) просыпается от телефонного звонка и с ужасом вспоминает о собственной свадьбе. Она запрыгивает в красный автомобиль, врубает навигатор и на ходу приводит себя в порядок. В пути ей удается почистить зубы, накрасится, сменить платье, сделать прическу и т.д. Ну и уж какие тут правила дорожного движения! По пути много чего происходит, но девушка ничего не замечает: так, автомобиль неожиданно превращается в кабриолет, а она попадает в одну аварию за другой, слишком уж увлечена своим свадебным «луком».

В итоге на церемонию она все же успевает и предстает перед женихом (его играет Сергей Шнуров) в роскошном виде, без малейшего следа бурно проеденной ночи.

Забавный клип уже набрал почти 400 тыс. просмотров и грозит стать новым хитом «Ленинграда».

Найти новую заводную композицию можно по ссылке, в ней столько ненормативной лексики, что мы не можем разместить ее на сайте. Сергей Шнуров всегда умел эпатировать публику, не изменил свой привычке и на этот раз.

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Скриншоты: YouTube