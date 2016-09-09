Вот как надо спасать брак: неглиже на крыше авто

Хайро Варгас никак не мог вымолить прощение у супруги за измену, развод уже, казалось, неминуем, но коварная женщина поставила условие — раз он ее унизил, то пусть на себе испытает, что это такое. Чтобы спасти брак, мужчина согласился проехать неглиже на крыше автомобиля.
Мужчине было неловко, он лег на живот, а лицом уткнулся в махровое полотенце. Прохожие сначала недоумевали, а потом стали снимать происходящее на смартфоны.
Страстная парочка устроила коллапс на дороге, движение на оживленном проспекте Муррильо встало, поскольку автомобилисты останавливали машины, чтобы наблюдать за происходящим.
Колумбийская дорожная полиция, которую все же кто-то догадался вызвать, арестовала Варгаса за то, что он своим видом спровоцировал дорожный затор, сообщило британское издание The Sun. В итоге супругов оштрафовали на 150 долларов (в местной валюте) за нарушение общественного порядка. Удалось ли им таким образом спасти брак, неизвестно.
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Видео: YouTube
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