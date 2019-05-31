Документ уже принят в третьем, окончательном чтении. Внесены поправки в части 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В случае причинения тяжкого вреда здоровью ответственность для виновников ДТП меняется с 4 лет до 3–7 лет лишения свободы, при гибели человека — с 2–7 до 5–12 лет, если погибло двое или более лиц — с 4–9 до 8–15 лет лишения свободы. Причем касается закон водителей, в организме которых найдены следы не только алкоголя, но и других запрещенных наркотических и психотропных веществ.
Как пояснил один из авторов закона, теперь ответственность за пьяные ДТП приравнивается к наказанию за умышленное убийство.
Депутаты уверены, что ужесточение санкций за пьяную езду позволит снизить количество аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей.
- Ранее депутаты предлагали пожизненно лишать прав тех, кто, сев пьяным за руль, погубил пешеходов или людей в другой машине.
- В соседней Белоруссии с 2013 года власти могут конфисковать автомобили у водителей, повторно задержанных за езду в пьяном виде.
Фото: depositphotos.com
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