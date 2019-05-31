Французы отвоевали право ездить со скоростью 90 км/ч

Правительство Франции отменило ограничение скорости по умолчанию 80 км/ч и возвращает прежние 90 км/ч.

Французское правительство было вынуждено отменить свое прошлогоднее решение о снижении ограничения скорости по умолчанию на 10 км/ч. То есть на дорогах без разделительных барьеров максимальная разрешенная скорость составляла 80 км/ч.

Новое ограничение скорости было введено для сокращения числа погибших на дорогах, которое существенно возросло за последние три года.

Снижением скорости власти достигли нужного результата: количество погибших на дорогах в сельских районах страны сократилось на 127 человек во второй половине 2018 года по сравнению со средним показателем 2013–2017 годов. Французский научно-исследовательский институт Cerema и департамент безопасности дорожного движения связывают это с новым ограничением скорости, указывая, что при этом в среднем время в пути увеличилось лишь на одну секунду на каждый километр.

Однако теперь правительство Франции вынуждено отменить столь эффективный скоростной порог из-за массовых протестов по всей Франции, сопровождающихся вандализмом: «желтые жилеты» постоянно ломали камеры фиксации нарушений.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп в конце концов объявил об отмене ограничения скорости по умолчанию до 80 км/ч.

Европейский совет по безопасности на транспорте (ETSC) критически отнесся к возврату ограничения 90 км/ч на дорогах без разделительных барьерах. Также в Совете напомнили, что многие из стран с лучшими показателями безопасности дорожного движения в Европе имеют ограничения скорости 80 или даже 70 км/ч на дорогах того же класса, и добавили, что превышение этой скорости становится причиной смертельных ДТП в 20–30% случаев.

«Ежегодно французские власти допускали более 3000 смертей на дорогах своей страны, и они были правы в том, что предприняли меры по решению проблемы скорости, одной из главных убийц на дороге», — высказался исполнительный директор ETSC Антонио Авенозо.

Решение отмены скоростного лимита 80 км/ч Авенозо назвал «основанным не на науке и данных, а на эмоциях и краткосрочных политических соображениях».

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