Кроссовер Citroen C5 Aircross: продажи начались, цены известны

Полноразмерный кроссовер Citroen C5 Aircross наконец доехал до России. Автомобиль доступен в трех комплектациях, цены начитаются от 1 875 000 рублей.

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Citroёn C5 Aircross предлагают в России в комплектациях: Live, Feel и Shine. Двигателей два — турбированный бензиновый 1.6, мощностью 150 л.с., который агрегатируется 6-ступенчатой АКП и двухлитровый турбодизель HDi180, ему в пару предлагают 8-ступенчатый автомат.

Покупателям доступно 30 цветовых комбинаций экстерьера: 7 цветов кузова, 2 цвета крыши, 4 варианта отделки интерьера, 3 специальных пакета Сolor Packs с оригинальными цветовыми акцентами.

Уже в начальной комплектации Live автомобиль комплектуется новой подвеской Progressive Hydraulic Cushions, шестью подушками безопасности и большим количеством систем активной безопасности, такими как помощь при экстренном торможении, контроль давления в шинах, система помощи при трогании на уклоне Hill Start Assist.

В Лайфе есть мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, функция Bluetooth, USB, задние датчики парковки, светодиодные ходовые огни, датчики света и дождя, подогрев передних сидений, подогрев нижней части лобового стекла, круиз-контроль.

Обойдется автомобиль в начальной комплектации Live с двигателем 1.6 THP150 и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач в 1 875 000 рублей, с двухлитровым дизелем — в 2 115 000 рублей.

Версия Feel дополнена системой помощи езды по пересеченной местности с пятью режимами работы, двухзонным климат-контролем, передними датчиками парковки, самозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида, светодиодной подсветкой салона, рейлингами и 18-дюймовыми легкосплавными дисками. С бензиновым мотором за автомобиль в этой версии попросят 1 965 000 рублей, с дизелем — 2 205 000 рублей.

В топовой Shine полностью светодиодная головная оптика и комплекс систем активной безопасности, куда входит система контроля за соблюдением дорожной разметки, системы распознавания дорожных знаков и препятствий на дороге, система экстренного торможения и система мониторинга слепых зон.

Есть функция открытия багажника по взмаху ноги под бампером, камера заднего вида, система бесключевого доступа в салон с кнопкой запуска двигателя и беспроводная зарядка для смартфонов. В этой версии для автомобиля с дизельным мотором за доплату предлагают дополнительный обогреватель Webasto. Чуть позже эту опцию предложат и для автомобиля с бензиновым двигателем 1.6.

С двигателем 1.6 в комплектации Shine автомобиль обойдется в 2 125 000 рублей, с двигателем 2.0 — в 2 365 000 рублей.

Фото: Citroen