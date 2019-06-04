Маткапитал разрешат тратить на покупку автомобиля

Депутаты в очередной раз выдвинули эту инициативу на рассмотрение. Учтены прежние замечания правительства, и документ предлагается в новой редакции. Впрочем, вопросы по-прежнему остаются…

Материалы по теме Еще один запрет — материнский капитал нельзя будет потратить на покупку автомобиля

Новую концепцию использования материнского капитала на покупку автомобилей предложили справедливороссы. Как известно первый вариант инициативы не поддержало правительство, так как сочло, что в нем не учитываются интересы детей, а ведь именно их рождение дало право на господдержку.

Нынешний вариант документа такой — если автомобиль оплачивается деньгами маткапитала, то его нужно оформлять в общую собственность детей, и таким образом их интересы защищены.

Есть требования и к самому автомобилю: он должен быть произведен в России, в нем должно быть не менее трех пассажирских мест, а цена по чеку или договору купли-продажи не должна превышать одного миллиона рублей. Если в течение трех лет с момента покупки автомобиль продадут, средства маткапитала следует возвратить в Пенсионный фонд.

В ряде регионов местным законодательством разрешено использовать средства материнских капиталов на приобретение автомобиля. Так, в Бурятии машину на «детские деньги» можно купить, если вложить и свои средства, а в Ненецком АО разрешается приобретать и подержанный автомобиль, но не старше года. Таким образом, местные власти поддерживают малообеспеченные семьи, полагая, что с рождением каждого последующего ребенка доход семьи падает.

Некоторые депутаты считают, что покупка машины на средства маткапиталла поддержит семью, так папа, например, может найти хорошую работу там, куда добраться общественным транспортом невозможно, детей можно возить в школу и на занятия в кружках, проще становится поездка на дачу.

Однако есть и те, кто сомневается, полагая, что маткапиталл предназначен, прежде всего, для поддержки малообеспеченных семей, которые не могут позволить себе улучшить жилищные условия, а автомобиль все-таки ближе к роскоши.

Идея использовать маткапитал на покупку машины зародилась еще в 2014 году, но реализовать ее таки не решились.

Против покупки автомобиля таким образом ранее высказывалась и зампред правительства по социальным вопросам Ольга Голодец, отмечая, что автомобиль — дело преходящее, а для семьи важнее иметь что-то более надежное, а именно квартиру.



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