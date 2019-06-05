Suzuki озвучила цену на новую версию SX4 Tabi — журнал За рулем

Suzuki озвучила цену на новую версию SX4 Tabi

SX4 Tabi powered by Pioneer это российский проект двух компаний — автомобильной компании Suzuki и одного из лидеров по производству аудио оборудования Pioneer.

Suzuki SX4
Suzuki SX4

Suzuki > SX4

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Suzuki SXTabi powered by Pioneer уже предлагают в салонах официальных дилеров японской марки. Выпущен кроссовер ограниченным тиражом — всего в 50 экземпляров, из которых половина автомобилей с двигателем 1,6 л и передним приводом и  25 автомобилей с турбомотором 1,4 и полным приводом. Цена на Suzuki SX4 Tabi начинается от 1 615 990 рублей.

SX4 Tabi создан с акцентом на путешествия за рулем, что подчеркивается иероглиф Tabi («путешествие» в переводе с японского). Логотипом особой версии украшены отдельные элементы кузова, приборная панель и фирменные коврики в салоне и багажнике.

Внешне от стандартного SX4 эта версия отличается наличием заднего спойлера, эффектных боковых молдингов и логотипа спецверсии. Кроссовер спецверсии предлагают только в цвете серебристый металлик.

В комплектацию Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer входят защита картера двигателя, задние шумоизоляционные подкрылки и защитная сетка радиатора.

Ну и конечно особая изюминка SX4 Tabi — это акустическая система серии А от Pioneer: во фронтальной части установлена компонентная акустика, а в задних дверях — коаксиальная. Динамики Pioneer обеспечивают мощное сбалансированное звучание, не свойственное штатным системам.

При покупке Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer клиент также получит в подарок фирменную спортивную сумку, набор автомобилиста «Премиум» и адаптер для зарядки.

Suzuki озвучила цену на новую версию SX4 Tabi

Фото: Suzuki

Suzuki озвучила цену на новую версию SX4 Tabi
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