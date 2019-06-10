В Столице Татарстана завершился 38-й Всероссийский конкурс «Безопасное колесо». Церемония закрытия прошла в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

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На мероприятие в Казань съехались более 500 участников: юидовцев (юных инспекторов дорожного движения), сотрудников Госавтоинспекции и педагогов из 85 регионов страны. Конкурс проводили: Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации при поддержке Кабинета Министров Республики Татарстан совместно с заинтересованными ведомствами и организациями.

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин, отметил, что несмотря на все произошедшие в стране перемены, движение ЮИД сохранилось не только в России, но и во многих странах ближнего зарубежья. На сегодняшний день в нем участвует более 370 тысяч школьников во всех регионах — это одно из массовых детских движений в стране.

Школьник из Якутии Даниил Дремов шутит, что и сам не знает, что очутился в Казани: «Нас сама школа выбрала, мы не виноваты. Сначала просто стали изучать ПДД, потом втянулись».

Были и трудности, слову, преподаватели из многих областей России жаловались на недостаточную укомплектованность материальной базы отрядов, что сразу отражалось на результатах ребят на чемпионате России, поскольку технический уровень подготовки играл большую роль в прохождении этапов.

В этом году на пьедестале почета оказались калининградцы, которые заранее были уверены в своих силах и не сомневались, что какое-то из призовых мест все же займут. В итоге они получили первое место в командном зачете и первое место личном зачете среди мальчиков (победил Сергей Парфенов). На втором месте Липецкая область, которой также досталось и второе место в личном зачете среди девочек (Елизавета Горланова).

Третье место в командном зачете получила Тюменская область, которая стала первой в личном зачете среди девочек — победила Ирина Никитюк. В личном зачете среди мальчиков второе место занял Кирилл Графонов (Тамбовская область), а третье — Вячеслав Никитин (Чувашская республика). В зачете среди девочек победную тройку замкнула уроженка Тамбова Полина Пименова.

Команды, занявшие первое и второе места, представят Россию на Европейском образовательном конкурсе Международной автомобильной федерации (FIA) по изучению и соблюдению Правил дорожного движения.

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников отметил, что вплоть до 2024-го будем разрабатывать новые положения для развития юных инспекторов и уже есть посвященная этому направлению госпрограмма.

Фото: сайт «Всероссийский конкурс юных инспекторов движения „Безопасное колесо“»