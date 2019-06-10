Машину Аскольда Запашного с двумя детьми протаранила легковушка

Дрессировщик Аскольд Запашный на своем внедорожнике Lexus сегодня ночью попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. Как написал сам дрессировщик в своем Instagram, он встретил семью с вокзала в 02.30 и попал в ночное ДТП. В правое крыло его автомобиля влетела Skoda, Lexus повело прямиком в столб, серьезной аварии удалось избежать, потому что скорость была небольшой.

«Существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии», написал он в Инстаграм.

Дрессировщик позвонил по телефону «112», дорожники и ГИБДД сработали оперативно: нашли видеозапись происшествия, установили марку и номер машины виновника.

К счастью все закончилось благополучно, в аварии никто не пострадал.

«Водитель и пассажир Skoda были доставлены в подразделение ГИБДД. Составлены административные материалы по ст. 12.27 („Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием“) и 12.14 („Нарушение правил маневрирования“)», — сообщили в полиции.

С 2012 года Аскольд Запашный является художественным руководителе Большого Московского цирка.

Фото: instagram.com/askoldzap