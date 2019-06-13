193-сильная газонокосилка Honda — это не только ровный газон, но и возможность сгонять на дачу и обратно во время обеденного перерыва.

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Honda в очередной раз попала в книгу рекордов Гиннеса в категории «Самое быстрое ускорение газонокосилки 0–100 миль в час», воспользовавшись своим новым изобретением — газонокосилкой с двигателем от мощного спортбайка Honda CBR1000RR.

Идея разогнать газонокосилку до никому не нужной скорости приходит в головы инженеров Honda уже не первый раз. Помнится, в 2014 году они уже попадались на таком же сговоре и удачном воплощении замысла, когда доработанная ими газонокосилка Honda Mean Mower разогналась до 187,6 км/ч. После этого достижения они смогли спокойно проработать всего-то года четыре и снова принялись за старое.

В основу гоночного Mean Mower легла, видимо забытая кем-то у сарая, косилка Honda HF2622. Ее быстренько затащили на подъемник и, укрепив мощной, но легкой рамой, чтобы испытуемого впоследствии просто не разорвало, коварно впихнули меж передних колес 1-литровый двигатель VTR Firestorm от мотоцикла CBR1000RR мощностью 193 л.с. Мотор влез, а вместе с ним под кожухом поместилась и коробка передач мотоцикла.

Сухой вес конструкции составил всего 69,1 кг, а максимальная скорость газонокосилки возросла до 241 км/ч, но только в теории, так как проверять это на практике пока дураков не нашлось. Зато нашлась отважная красотка и чемпионка по картингу Джесс Хокинс, которая каким-то образом согласилась разогнать бешеную табуретку Mean Mower хотя бы до 100 миль в час (161 км/ч).

По правилам Гиннеса, для книги берется средний результат двух попыток, и Джесс пришлось пережить этот кошмар дважды. В первом заезде она разогнала газонокосилку до 100 миль в час за 6,43 секунды. Во втором заезде, видимо на адреналине, она улучшила результат до 6,12 секунды. В итоге судьи Гиннеса зарегистрировали новый рекорд разгона газонокосилки до 100 миль в час — 6,285 секунды.

А ведь ставшая самой быстрой газонокосилка Honda Mean Mower все еще может косить траву, благодаря двум батареям, питающим электродвигатели, которые, в свою очередь, вращают ножи из легкого карбона.

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Фото, видео: Honda