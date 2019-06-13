У кроссовера Subaru XV появилась спецверсия Tokyo — журнал За рулем

У кроссовера Subaru XV появилась спецверсия Tokyo

Новая версия автомобиля была разработана на основе топовой комплектации Premium ES и на сегодняшний день является самой дорогой — оценили ее в 2 369 900 рублей.

Subaru XV
Subaru XV

Subaru > XV

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От стандартной комплектации Tokyo отличается элементами экстерьер: декоративными накладками на передний и задний бамперы, пороги, а также защитную пленку по низу дверей, с логотипом XV, а также шильдику Tokyo на задней стойке автомобиля.

В интерьере использованы декоративные накладки на внутренней части порогов и багажного отделения, которые сочетаются с текстильными ковриками и вышивкой на передних подголовниках с названием версии. Кроме этого, Subaru XV «Tokyo» дополнительно оснащается премиальной аудиосистемой Harman с десятью динамиками.

Под капотом автомобиля спецверсии установлен двухлитровый горизонтально-оппозитный двигатель, мощностью 150 л.с., который агрегатируется с вариатором Lineartronic.

Версию Subaru XV Tokyo предлагают в трех цветах кузова: синем Quartz Blue Pearl, красном Pure Red и оранжевом Sunshine Orange.

Продажи автомобиля стартуют с середины июля, официальные дилеры уже с сегодняшнего дня принимают заказы.

У кроссовера Subaru XV появилась спецверсия Tokyo

У кроссовера Subaru XV появилась спецверсия Tokyo
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