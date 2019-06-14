Скоростной лимит увеличивают до 130 км/ч

На некоторых участках дорог разрешат разгоняться до скорости 130 км/ч, для чего разрабатывается новый стандарт.

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К утверждению готовится новый ГОСТ, который позволит устанавливать на некоторых участках дорог скоростной лимит 130 км/ч. Над будущим стандартом работают специалисты Российского дорожного научно-исследовательского института по заказу Росавтодора. Утверждение нового ГОСТА намечено на август этого года.

Известно, что одним из требований к скоростному участку дороги будет отсутствие очагов аварийности — не более трех аварий на 1 км. Кроме того, покрытие дороги не должно будет иметь колеи глубиной более 15 мм в течение года, чему должен помочь другой важный ГОСТ. При этом в непогоду, например в дождь, скорость должна все-таки ограничиваться, пишет «Коммерсантъ». Для таких ограничений обязательно наличие знаков переменной информации — электронных табло. Парадоксально, но ГОСТ скоростных дорог предусматривает небезопасное сужение левых полос на автомагистралях с нынешних 3,75 до 3,5 метров, якобы без этого невозможно выровнять скорость в потоке и в широких левых полосах будут ездить слишком быстро.

На сегодняшний день максимальная разрешенная скорость ограничена до 110 км/ч. Грузовому транспорту массой более 3,5 тонн езда со скоростью более 90 км/ч там все равно противопоказана. Пока в России насчитывается лишь 7 участков дорог, где ограничение скорости составляет 110 км/ч, и все они принадлежат «Автодору». Пять из них расположены на трассе «Дон» и еще два — на трассе «Москва-Санкт-Петербург».

Повышенный скоростной режим можно вводить лишь на дорогах первой категории, но документов на этот счет в российском законодательстве нет до сих пор. Новый ГОСТ и должен стать таким документом, первым в своем роде.

Разрабатываемый ГОСТ должен навести порядок и на обочинах. Если они окажутся уже полутора метров, то каждые 3–5 км должны оборудоваться уширения до 3,75 м с отделением их от проезжей части разделительной полосой. Это должно исключить наезды автомобилей на остановившиеся на обочинах машины.

Фото: Viktor Kiryanov/Unsplash