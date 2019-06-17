Интерес россиян к путешествиям в автодомах за год вырос на 26%. Западная мода на кемперы проникла и в Россию и развивается быстрыми темпами.

За год стремление жить путешествиями, выраженное спросом на автодома, по всей стране выросло на четверть, а в Новосибирске и Волгограде — почти вдвое, сообщают специалисты сервиса «Авито». Во всероссийском масштабе предложение увеличилось пропорционально спросу.

Предложение выставленных на продажу автодомов увеличилось в 18 крупнейших городах, максимальное значение зафиксировано в Казани: в этом городе число объявлений выросло на 82,7%. Также в числе лидеров Красноярск (+58,6%) и Волгоград (+53,3%).

В каком же регионе России наблюдается наибольший спрос на автодома? Выяснилось, что это Новосибирск — спрос на автодома за год почти удвоился. Тяга к автопутешествиям сильно возросла в Волгограде — на 85,6%. В пятерку городов, чьи жители любят путешествовать на автомобиле с комфортом, кроме Казани — 59,6%, вошли Тюмень — 55,2% и Челябинск — 54,1%.

Стоимость транспортного средства со встроенным жилым помещением или прицепа может сильно варьироваться в зависимости от срока эксплуатации и конструкции. Также на цену значительно влияет, был ли автодом произведен на заводе или изготовлен кустарным способом. Самый простенький автокемпер можно приобрести за 758 200 рублей, за год мобильное жилье подорожало на 8,1%. Цены выросли в 15 крупнейших городах. Доступнее всего автодома в Ульяновске (252 600 рублей), а самые дорогие можно приобрести в Москве (1 839 800 рублей).

Рейтинг городов по динамике спроса/предложения на автодома за год:



Регион Динамика спроса Динамика предложения Рейтинг городов по динамике предложения 1 Новосибирск 93,2% 25,0% 9 2 Волгоград 85,6% 53,3% 3 3 Казань 59,6% 82,7% 1 4 Тюмень 55,2% 34,0% 4 5 Челябинск 54,1% 25,7% 8 6 Краснодар 46,6% 30,0% 7 7 Саратов 46,0% 32,0% 5 8 Омск 39,0% —11,9% 22 9 Нижний Новгород 38,4% 8,8% 15 10 Екатеринбург 28,3% 31,4% 6 11 Красноярск 21,8% 58,6% 2 12 Воронеж 20,7% 7,0% 16 13 Самара 18,0% 13,2% 11 14 Ростов-на-Дону 13,4% 2,0% 18 15 Уфа 10,9% 11,3% 13 16 Ижевск 9,7% —11,8% 21 17 Москва 9,6% 12,1% 12 18 Санкт-Петербург —11,0% 3,6% 17 19 Ульяновск —14,6% 13,3% 10 20 Барнаул —14,7% 0,0% 19 21 Иркутск —16,5% —20,0% 23 22 Пермь —18,3% 9,8% 14 23 Тольятти —35,7% —5,6% 20

Вся Россия 25,9% 24,5%



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