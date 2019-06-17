Названы самые капризные современные двигатели

Все эти моторы устанавливались на модели разных производителей и выпускались огромными тиражами, поэтому наткнуться на них на вторичном рынке проще простого.

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Эксперты «За рулем» составили список самых капризных современных двигателей, которые массово устанавливались на модели разных марок. У всех них отмечаются одни и те же проблемы, вызванные особенностью конструкции того или иного семейства двигателей. Тем не менее не все представители перечисленных в исследовании семейств обязательно выходят из строя, но вероятность проявления капризного характера очень высока.

В исследовании отмечается, что главной причиной нестабильной работы и частых поломок, типичных для того или иного семейства моторов, является использование сложных современных технологий и разработок, которые приводят к появлению неоправданно сложных конструкций, малоспособных работать без пристального внимания владельцев. То есть передовые разработки оказались менее предпочтительны, а наличие турбины, например, только усугубляет капризный характер мотора, термонагруженность которого из-за нее значительно увеличивается. У некоторых двигателей больным местом стал цепной привод ГРМ, о чем лет 10 назад и подумать было нельзя, а у других — топливная система и маслосъемные кольца.

В результате в топ самых капризных двигателей, способных преподнести неприятные сюрпризы, не попали, например, моторы АВТОВАЗа, так как относительная простота их конструкции не несет сюрпризов.

От поколения к поколению двигатели избавляются от недочетов, но уже выпущенные экземпляры поджидают нас на вторичном рынке.

Фото: BMW