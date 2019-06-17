Обманутые покупатели уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen

Эта история с разорившимся воронежским дилером длится почти год, а клиенты автосалона вынуждены обивать пороги различных инстанций.

В редакцию «За рулем» обратилась одна из обманутых покупательниц. В конце августа 2018 года она и еще более 50 человек заключили договор купли-продажи автомобиля с официальным дилером Volkswagen в городе Воронеж+ «Volkswagen Центр ГАУС». Но до сегодняшнего дня автомобили они не получили, как и не дождались возврата своих денег.

В январе «Гаус» лишился статуса официального дилера Volkswagen, а в феврале главное управление МВД по региону возбудило уголовное дело по факту присвоения средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Нанесенный покупателям ущерб оценивается в сумму более 20 млн рублей.

Несостоявшиеся покупатели решили, что раз дилер был официальный, то и отвечать за его действия должно представительство Volkswagen в России, которое выдало ему лицензию на осуществление деятельности.

Однако в представительстве немецкой марки заявили, что помочь обманутым людям не в состоянии, потому что «Volkswagen Центр ГАУС» — это отдельное юридическое лицо и ответственности за его мошеннические действия головная компания нести не может. Единственный способ для покупателей решить проблему — обратиться в суд, и лучше с коллективным иском, потому что дилер хотя деньги с них и собрал, перечислять их никуда не планировал. Это тем более прискорбно, потому что компания «Гаус» на рынке уже около 15 лет, всегда считалась надежной и никаких проблем с ней не было. Более того, верили ей и сами клиенты, которые неоднократно покупали здесь автомобили, поэтому многие за небольшую скидку согласились внести предоплату почти всей суммы нового автомобиля, хотя в обычной практике она составляет не более 10–20% от стоимости.

У «Фольксваген Груп Рус» нет инструментов, чтобы запретить другому юридическому лицу заключать договоры купли-продажи и брать предоплату. До тех пор, пока проблема не носила массового характера, у представительства марки не было оснований для прекращения дилерского соглашения. До января 2019 года компания «Фольксваген Груп Рус» вела переговоры с не выполняющим свои обязательства дилером, пытаясь способствовать мирному разрешению ситуации, и лишь когда они зашли в тупик, прекратила дилерское соглашение (с 26 января 2019 года). А в феврале 2019-го директора «Volkswagen Центр ГАУС» Михаила Швыдченко арестовали за мошенничество, он находится в СИЗО, и пока идет следствие, все активы этой компании заморожены.

Весной 2019 года Volkswagen Group Rus выбирал двух новых дилеров в Воронеже. Поскольку ситуация с автомобилями в городе сложилась непростая и клиенты настроены по отношению к марке агрессивно-решительно, что понять вполне можно, новые дилеры пытаются каким-то образом заработать лояльность покупателей. Поэтому дилерские группы «Аврора авто» и «Ринг», победившие в конкурсе на право продавать Volkswagen в Воронеже, ведут переговоры о том, чтобы получить право требовать долги клиентов лишившегося статуса дилера ООО «Гаус» у этой компании. То есть клиент уступает дилеру право требования задолженности «Гауса» и предоплаты, внесенной за автомобиль, а за это получает право приобрести машину (с учетом всех уже внесенных средств) теперь уже у новых дилеров. Начнут компании работать с физлицами — покупателями бюджетных автомобилей. Корпоративные клиенты рассматриваться не будут, поскольку у них есть деньги на адвокатов и возможность постоять за свои права в суде.

При этом следует учитывать, что новые дилеры не являются правопреемниками «Гауса» и идут навстречу покупателям добровольно, так как понимают, что работать в атмосфере негатива очень сложно. Но с каждым клиентом они готовы разбираться отдельно, чтобы понимать, каким образом решить его проблему. Понятно, что процесс это не быстрый, так как новые дилеры по доброй воле за собственные средства намерены частично оплачивать автомобили, чтобы помочь реально пострадавшим людям. Тем не менее известно, что бюджет компенсации составит порядка 20 млн рублей, которые со временем новые продавцы будут взыскивать с разорившегося дилера.

При этом представительство марки никакого влияния на этот процесс не имеет, поскольку никаких юридических прав на это у нее нет, точно так же, как у него нет возможности расплатиться по долгам обанкротившегося клиента.

Приводим официальный комментарий Volkswagen Group Rus:

«Мы подчеркиваем, что если дилер совершает неправомерные действия, не предусмотренные дилерским соглашением, „Фольксваген Груп Рус“ не может нести за него ответственность. В настоящий момент в Воронеже появляются два новых официальных дилера марки Volkswagen — ГК „Ринг“ и ГК „АврораАвто“. Поскольку все дилеры являются отдельными юридическими лицами, у новых партнеров нет обязанности выполнить обязательства компании „Гаус“ перед клиентами. Однако в порядке доброй воли и в знак уважения к клиентам марки Volkswagen в Воронеже и регионе они приняли решение рассмотреть возможность определенной поддержки клиентов компании „Гаус“. Дилеры самостоятельно проверят документы клиентов и в каждом отдельном случае примут решение о возможности поддержки и ее очередности, исходя из полученной информации.

„Фольксваген Груп Рус“ желает клиентам скорейшего разрешения ситуации, однако не имеет юридической возможности оказывать влияние на это добровольное решение новых партнеров. Мы также не имеем правовых инструментов, чтобы гарантировать клиентам компании „Гаус“ получение поддержки от дилеров, и в связи с этим просим клиентов в дальнейшем обращаться по всем вопросам непосредственно к новым официальным дилерам марки Volkswagen в Воронеже».

Фото: ВКонтакте