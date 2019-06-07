Начались продажи нового VW Passat. Пока в Европе

Компания Volkswagen объявила цены на обновленный Passat и начала прием заказов на автомобиль. Скоро новинка появится и в России.

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VWPassat обновился достаточно кардинально. Изменения почти не коснулись внешности автомобиля: несколько изменились бамперы, фары и решетка радиатора, а под логотипом на двери багажника появилась надпись «Passat». Все основные перемены незаметны снаружи, но полностью меняют восприятие модели водителем и пассажирами.

В салоне появилась цифровая приборная панель, а также мультимедиа третьего поколения, управлять функциями которой предлагается через 6,5-, 8- или 9,2-дюймовый сенсорный монитор. Новая информационно-развлекательная система может транслировать интернет-радио и дополнять карты необходимой водителю информацией, причем в режиме реального времени.

Список помощников водителя заметно расширился. Теперь Passat способен ехать в автономном режиме на скорости до 210 км/ч, а расслабиться за рулем помогут интеллектуальный круиз-контроль, система удержания автомобиля в полосе, система экстренной помощи при рулении, а также системы помощи при буксировке прицепа и парковке. Приятным бонусом стали более цепкие тормоза, получившие электромеханический усилитель.

Сегодня в Германии начался прием заказов на обновленный Volkswagen Passat, а поставки первых автомобилей клиентам запланированы на август. Цены начинаются от 34 720 евро (примерно 2 543 962 рубля) за седан с 1,6-литровым турбодизелем. Универсал с тем же двигателем стоит от 35 825 евро (2 624 926 рублей). Самый дорогой Passat Alltrack с 240-сильным турбодизелем объемом 2 литра стоит от 50 795 евро (3 721 790 рублей).

В России модель появится в следующем году. Пока же в дилерских центрах представлен дорестайлинговая версия Пассата по цене от 1 819 000 до 2 359 000 рублей.

Стоимость Пассата достаточно высока и вызывает много вопросов. Не меньше вопросов адресуются и Туарегу из-за его заоблачной цены.

Скоро в продаже появится новый Volkswagen Golf, у которого, скорее всего, тоже будут проблемы с ценником.

Фото, видео: Volkswagen