За что такие деньги-то?! Обсуждение Туарега на форуме «За рулем»

Читатель «За рулем» возмущен завышенной, по его мнению, ценой внедорожника Volkswagen Touareg нового, третьего поколения: какой же он теперь «народный»? Но давайте вместе с экспертом посмотрим на проблему с другой стороны.

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— Прочитал статью «Выбираем лучший полный привод: тест на полигоне»… Touareg с такой ценой в России обречен на провал. Фольксвагеновские маркетологи явно переусердствовали — это станет концом некогда доступного и надежного народного автомобиля.

— Вы выдаете желаемое за действительное. Volkswagen Touareg ни в одном из трех поколений не считался «народной» и доступной моделью. Даже в Германии, не говоря уже о России, где Golf, Passat и Tiguan могут позволить себе немногие.

За цену от 3,5 млн рублей спасибо следует говорить не маркетологам, а нынешнему курсу рубля относительно евро.

Кроме того, сравните Touareg со схожими по оснащению моделями — те еще дороже.

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