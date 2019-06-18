Форд уходит из России под марш «Прощание Славянки»

Сейчас на заводе во Всеволожске идет консервация помещений, в работе задействована лишь небольшая часть сотрудников. Автомобили здесь уже не выпускают, а всего за время работы с конвейера их сошло более 773 тысяч. Под «занавес» рабочие провели в опустевших цехах парад погрузчиков — 43 автомобиля проехали по заводу под звуки марша «Прощание Славянки». Очень трогательное и грустное видео.
- О прекращении производства легковых автомобилей в России СП Ford Sollers объявило 27 марта. СП сосредоточится на производстве и продаже Ford Transit. Утверждается, что дилерская сеть будет сохранена.
Теперь основная интрига — кто приобретет завод во Всеволожске. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что после ряда проведенных переговоров определились два партнера — претенденты на заводскую площадку.
Видео: YouTube
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