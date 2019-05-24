Владельцев Фордов не бросят: дилеры остаются

Дилерские центры Ford продолжат работать во всех регионах нашей страны и осуществлять ремонт автомобилей марки.

Более 100 дилерских центров Ford Sollers изъявили желание продолжить работу с брендом, несмотря на отсутствие возможности торговли новыми легковыми автомобилями марки. Ответ на предложение пока не дали лишь 15% компаний.

Дальнейшее сотрудничество с Ford будет осуществляться в формате Transit-центра или сервисного центра. Это позволит компании не только выполнять гарантийные обязательства в отношении проданных автомобилей, но и развивать бизнес коммерческого транспорта. Дилерам продолжение сотрудничества так же выгодно благодаря большому количеству машин Ford в России, требующим регулярного обслуживания. По данным компании, в России сегодня насчитывается более 750 тыс. автомобилей Ford не старше 10 лет. Кроме того, сохраняются продажи коммерческого Ford Transit.

Дилерам предлагается продолжить сотрудничество в любом из двух форматов. Это продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание. Большая половина дилеров предпочла совмещать оба формата сотрудничества с Ford. Это гарантирует, что владельцы Ford смогут получать квалифицированное обслуживание своих машин и, при необходимости, их гарантийный ремонт. Также в Ford заявили, что центральный склад запасных частей на территории России, пополняемый с заводов и предприятий Европы и Америки, сохранится.

Подтверждением готовности нести ответственность за проданные автомобили является объявленная на этой неделе отзывная кампания в отношении Ford Explorer.

Чтобы оставаться на плаву, Ford тщательно планирует свое будущее. Например, компания вложила полмиллиарда долларов в конкурента Tesla.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС