Владельцев Фордов не бросят: дилеры остаются

Дилерские центры Ford продолжат работать во всех регионах нашей страны и осуществлять ремонт автомобилей марки.

Ford Transit
Ford Transit

Ford > Transit

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Более 100 дилерских центров Ford Sollers изъявили желание продолжить работу с брендом, несмотря на отсутствие возможности торговли новыми легковыми автомобилями марки. Ответ на предложение пока не дали лишь 15% компаний.

Дальнейшее сотрудничество с Ford будет осуществляться в формате Transit-центра или сервисного центра. Это позволит компании не только выполнять гарантийные обязательства в отношении проданных автомобилей, но и развивать бизнес коммерческого транспорта. Дилерам продолжение сотрудничества так же выгодно благодаря большому количеству машин Ford в России, требующим регулярного обслуживания. По данным компании, в России сегодня насчитывается более 750 тыс. автомобилей Ford не старше 10 лет. Кроме того, сохраняются продажи коммерческого Ford Transit.


Дилерам предлагается продолжить сотрудничество в любом из двух форматов. Это продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание. Большая половина дилеров предпочла совмещать оба формата сотрудничества с Ford. Это гарантирует, что владельцы Ford смогут получать квалифицированное обслуживание своих машин и, при необходимости, их гарантийный ремонт. Также в Ford заявили, что центральный склад запасных частей на территории России, пополняемый с заводов и предприятий Европы и Америки, сохранится.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

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Отзывы о Ford Transit (13)

Ford 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Комментарий:

Съездил пару раз в соседний город и был весьма опечален, после пришлось раскошелиться на стойки стабилизатора вместе с сайлентблоками. Фильтры и форсунки меняю как семечки. Следом пришлось менять турбину. Одни неоправданные расходы.

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