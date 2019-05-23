Ford отзывает более 14,5 тыс. Explorer из-за задней подвески

Ford объявил о старте сервисной кампании, которая коснется 14 576 кроссоверов Ford Explorer, купленных в период с августа 2012 года по апрель 2018 года.
У автомобилей обнаружен достаточно серьезный дефект, влияющий на безопасность: частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах увеличивают изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес, в результате чего они растрескиваются. О том, что рычаги имеют трещины, говорит посторонний шум и ухудшение управляемости. Езда на таком автомобиле чревата потtрей управления и последующей аварией.
Для устранения дефекта владельцам отзываемых Explorer следует записаться на прием в сервис ближайшего официального дилера Ford, мастера которого абсолютно бесплатно проверят и при необходимости заменят рычаги регулировки схождения задних колес.
О необходимости ремонта владельцев отзываемых машин по телефону или почте оповестят официальные представители ООО «Форд Соллерс Холдинг». Узнать о том, что автомобиль попал под сервисную кампанию, можно самостоятельно, сравнив VIN-код своего кроссовера со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.
- Год назад Ford отзывал автомобили из-за риска пожара.
- В январе прошлого года Ford отзывал в России кроссоверы Kuga и компактвэны C-Max из-за риска образования трещин в головке блока цилиндров.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Ford
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