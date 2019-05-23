Ford отзывает более 14,5 тыс. Explorer из-за задней подвески

Бракованные детали, растрескавшись, могут лишить автомобили управляемости.

Ford Explorer
Ford Explorer

Ford > Explorer

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Ford объявил о старте сервисной кампании, которая коснется 14 576 кроссоверов Ford Explorer, купленных в период с августа 2012 года по апрель 2018 года.

У автомобилей обнаружен достаточно серьезный дефект, влияющий на безопасность: частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах увеличивают изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес, в результате чего они растрескиваются. О том, что рычаги имеют трещины, говорит посторонний шум и ухудшение управляемости. Езда на таком автомобиле чревата потtрей управления и последующей аварией.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых Explorer следует записаться на прием в сервис ближайшего официального дилера Ford, мастера которого абсолютно бесплатно проверят и при необходимости заменят рычаги регулировки схождения задних колес.


О необходимости ремонта владельцев отзываемых машин по телефону или почте оповестят официальные представители ООО «Форд Соллерс Холдинг». Узнать о том, что автомобиль попал под сервисную кампанию, можно самостоятельно, сравнив VIN-код своего кроссовера со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Ford

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Отзывы о Ford Explorer (1)

Ford 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Привет!Странно как то!У нас это роскошь!А в штатах на таких сараях бабушки пенсионерки за хлебом в гипермаркеты гоняют!А виной всему самое лучшее транспортное налогообложение!Да и зарплаты у нас самые большие в Европе!Нам весты в три- дорого зато втюхивают!И уже прям в наглую просят за это один м...

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