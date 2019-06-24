Топ-8 автомобилей с пробегом в городах-миллионниках

За пять месяцев 2019 года на вторичном рынке легковых автомобилей в России разошлось 2 млн 047,3 тыс. экземпляров.

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Самыми популярными моделями вторичного рынка стали Lada 2114 Samara, Ford Focus, Lada 2107. Первые две являются лидерами в семи городах-миллионниках из 16, Ford Focus занял первое место сразу в пяти городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. В столицах объем продаж этой модели составил 3289 и 2651 единиц соответственно. Также за указанный период Ford Focus лучше всего перепродавался в Екатеринбурге (565 шт.), Воронеже (452 шт.) и Челябинске (432 шт.), сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Toyota Corolla лидировала в Новосибирске (981 шт.), Красноярске (714 шт.) и Омске (641 шт.). Жители Казани и Нижнего Новгорода отдали предпочтение подержанным Kia Rio — 539 и 437 единиц соответственно.

Lada 2114 Samara стал самым популярным автомобилем в Волгограде (341 шт.) и Перми (278 шт.). В Ростове-на-Дону конкурентов по объемам продаж автомобилей с пробегом победил корейский Hyundai Accent (717 шт.), в Краснодаре — Hyundai Solaris (559 шт.) В Самаре и Уфе самыми перепродаваемыми оказались модели, не вошедшие в десятку лидеров общероссийского рейтинга. В Самаре победила Chevrolet Niva (495 шт.), в Уфе — Daewoo Nexia (459 шт.).

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС