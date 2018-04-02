Названы регионы с самыми свежими б/у автомобилями

Самые молодые автомобили на вторичном рынке продаются не только в Москве и Санкт-Петербурге.

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При желании купить более свежий автомобиль с пробегом есть смысл рассмотреть предложения в соседних регионах, где вторичный рынок насыщеннее за счет большего спроса на рынке новых автомобилей.

Исследование, в ходе которого были определены регионы с самыми старыми и свежими перепродаваемыми автомобилями, было проведено аналитиками Авто.ру. Выяснилось, что самые усталые машины представлены не только на Дальнем Востоке нашей страны, а самые свежие — не только в столице и Санкт-Петербурге.

Больше всего предложений по перепродаже свежих машин с пробегом оказалось в северо-западной части России. На Европейской части средний возраст продаваемых машин достигает чуть более 11 лет. Средний возраст автомобилей Поволжья, от которых, по мнению владельцев, пора бы избавиться, немногим превышает 10 лет, а в Татарстане составляет менее 8,5 лет. Даже в Москве автомобили оказались старше — их средний возраст составил 9,3 года. Самые же усталые машины на Европейской части России перепродаются в Калининграде — им в среднем 15,7 года. Даже в Сибири и на Дальнем Востоке автомобили несколько моложе — 15,1 года. А рекордсменом стала Камчатка: средний возраст перепродаваемых там автомобилей достигает 17,8 лет.

Рейтинг регионов России по среднему возрасту перепродаваемых автомобилей

Место Федеральный округ Возраст, лет 1 Поволжский 10,2 2 Уральский 11,1 3 Северо-Кавказский 11,1 4 Центральный 11,4 5 Северо-Западный 11,6 6 Сибирский 14,6 7 Дальневосточный 15,6

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