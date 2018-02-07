Кроссовер 4х4 с автоматом: названы 7 самых доступных

Эксперты «За рулем», проанализировав предложения на рынке новых автомобилей, назвали семь самых недорогих полноприводных кроссоверов с автоматическими коробками.

Сочетание полного привода с автоматом отличается комфортом управления и устойчивостью на трассе, а чтобы получить такой автомобиль, нужно всего миллион-полтора рублей, выяснили эксперты «За рулем».

Самым доступным полноприводным кроссовером с автоматической коробкой оказался Renault Duster, для покупки которого понадобится всего 1 032 900 рублей. Но с приходом нового поколения автомобиль должен стать несколько дороже. То есть в скором времени на первом месте может оказаться Hyundai Creta, стоимость полноприводной версии которой, оснащенной автоматом, сегодня составляет 1 185 000 рублей. Но и корейский кроссовер может быть потеснен скорой новинкой от Kia — моделью Seltos. Этот автомобиль пока не попадает в рейтинг, так как продажи его еще не начались, но не упомянуть его было бы неправильно.

Кстати, скоро в эту толпу претендентов на первое место может на полном ходу въехать УАЗ Патриот, который давно планируют оснастить автоматом. Сколько будет стоить такой автомобиль — сложно сказать, так как мы не знаем, в каких комплектациях будет предлагаться автоматическая трансмиссия. Но даже если она будет доступна лишь в топе, цена внедорожника должна составить около 1 173 000 рублей.

На третьем месте — Renault Kaptur. С полным приводом и коробкой-автоматом этот кроссовер стоит 1 189 900 рублей. Он во многом похож на Duster, хотя сразу так и не скажешь, но имеет ряд преимуществ перед лидером рейтинга. Четвертое место досталось Nissan Terrano, который хоть и является родным братом Duster, но в аналогичной версии стоит почему-то намного дороже — 1 219 000 рублей.

О других недорогих кроссоверах и о том, какое место заняла самая долгожданная новинка сезона — Renault Arkana (а кроссовер вошел в рейтинг), читайте здесь.

Фото: Renault