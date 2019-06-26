Ушел из жизни художник-автомобилист Александр Захаров

Александр Николаевич Захаров, вписавший свое имя в историю «За рулем», не дожил четырех месяцев до своего 70-летия.

Многие наши читатели помнят серию рисунков «Из коллекции „За рулем“», созданную Александром Захаровым и ставшую украшением журнала.

Александр Николаевич Захаров, 1949–2019

Интерес и любовь Александра Захарова к автомобилям далеко не исчерпывались рисованием — школьник Саша успешно занимался автомодельным спортом, в старших классах увлекся картингом, причем гонялся на машине собственной конструкции. Успел окончить и художественную школу, получив прекрасные навыки рисовальщика, собирался в Строгановском училище изучать дизайн, только недавно вошедший в наш обиход — но поступил в Московский автодорожный институт. Любовь к автоспорту привела его в гоночную команду вуза, где он стал одним из лучших механиков.

В эти годы Александр приобрел немало друзей-единомышленников, вместе с которыми создавал гоночные автомобили, занимался организацией трасс и соревнований. В 1990-е был председателем комитета кольцевых гонок Российской автомобильной федерации, помог родиться многоэтапному чемпионату страны, создавал формулу «Русь».

Мечтой жизни Александра была гонка Формулы-1 в России, однако усилия энтузиастов, в том числе и его, многие годы не приносили успеха: идею удалось воплотить лишь в середине двухтысячных.

Огромное влияние на Захарова оказало знакомство со Львом Шугуровым, одним из ведущих авторов тогдашнего «За рулем». Оно переросло в творческий союз и долгую тесную дружбу. Рисунки Александра можно назвать документально-художественными: он стремился воссоздать облик изображаемого автомобиля с максимальной достоверностью.

Кстати, в 2003 году большая часть рисунков, опубликованных с 1977 по 1990 год на обложках «За рулем», вошла в авторский альбом «Александр Захаров. Рисунки автомобилей». Художник иллюстрировал и макетировал также другие книги на любимую тему. В последние годы он работал главным дизайнером Института космических исследований.

Александр Николаевич Захаров не дожил четырех месяцев до своего 70-летия.

Светлая память!

Фото: «За рулем» и drive2.ru