Mitsubishi возрождает легендарный Lancer Evolution — журнал За рулем

Mitsubishi возрождает легендарный Lancer Evolution

Воскресить некогда популярную модель планирует глава Mitsubishi Осама Масуко, который считает, что это станет символом восстановления былой мощи компании.

Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer

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Первый Lancer Evolution был выпущен в 1992 году, производили модель с 1992 по 2016 годы, а в 2017-м показали гибридный концепт кроссовера с тем же названием. Теперь же модель планируют возродить, причем в двух кузовах — седан и хэтчбек, согласно японским источникам, с которыми ознакомилось издание Autocar.

Информация об этом довольно скудная, но известно, что Lancer Evolution одиннадцатой генерации может базироваться на платформе CMF-C/D F4, разработанной альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, оснащаться 2-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, роботизированной коробкой передач и усовершенствованной системой полного привода S-AWC, разработанной Mitsubishi.

Возрождение модели Evolution является частью плана президента Mitsubishi Осамы Масуко по восстановлению прежних позиций японского производителя. Впрочем, 70-летний Масуко уже готовится передать свою должность генерального директора новому руководителю — Такао Като. Тем не менее ветеран Mitsubishi останется в руководстве компании. Предыдущие планы Масуко по разработке преемника Mitsubishi Lancer Evolution X были приостановлены из-за больших убытков компании и ее последующего поглощения компанией Nissan в 2016 году. Что касается спорткара, то появиться новое поколение может не ранее чем через три года.

Фото: Autocar

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Отзывы о Mitsubishi Lancer (5)

Mitsubishi 2006 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Японское качество и резвость

Недостатки:

Низкий бампер, высокий расход бензина

Комментарий:

Лансер в комплектации «Спорт» с 2.0-литровым движком купил новым в салоне в конце 2006. Выбирал между ним Маздой трешкой и Короллой. В итоге остановился на нем. От обычного 1.6 отличается, понятное дело, двигателем (4g63, 135 л.с., два распредвала), под капотом стоит растяжка передних чашек (кажд...

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