Топ-10 «автохлама» России: 30 лет и старше

В тройку самых популярных «старичков» вошли автомобили не только отечественного производства.

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На данный момент в России насчитывается 43,5 млн легковых автомобилей. Мы уже писали, что из них в крупных городах «прописано» более 12 млн машин. Теперь стало известно, что 6% российского легкового автопарка пребывает в возрасте более 30 лет.

Таким образом, на учете в ГИБДД стоит 2,65 млн единиц «автохлама». Среди 30-летних и более старых машин есть не только автомобили отечественного производства. Почти половина из них — иномарки.

Доля старых Жигулей составляет 53,5% — 1,41 млн автомобилей, пишет «Автостат». Естественно, что почти все они являются представителями классического семейства. На втором месте топ-10 старых автомобилей находятся машины бренда Toyota, которых насчитывается 250 тыс. штук (9,4%). Замыкают тройку лидеров Москвичи, из которых в живых осталось 150 тыс. автомобилей (5,7%).

Четвертое место рейтинга досталось машинам Audi, благодаря их высокой популярности в начале 1990-х годов. Всего в РФ сегодня насчитывается более 103 тыс. старых Audi, и это 3,9% парка «старичков». Замыкают первую пятерку машины Volkswagen, доля которых составляет 3,7% — более 98 тыс. автомобилей.

Во вторую пятерку видавших виды автомобилей вошли Опели с долей 3,2%, их на учете в России числится почти 85 тыс. штук. На седьмом месте оказались автомобили Nissan. До 30-летнего возраста дожили более 82 тыс. машин (3,1%). Следом идут автомобили бренда Ford — почти 61 тыс. представителей и 2,3% парка. Замыкают топ-10 популярного «автохлама» раритетные Mercedes—Benz и BMW, доли которых составляют 2% и 1,7%. Стареньких выходцев из Штутгарта насчитывается 53 тыс., а из Баварии — чуть более 45 тыс.

Парк возрастных автомобилей России состоит не только из машин популярных марок. Среди них есть и автомобили марок Lincoln, Buick, Plymouth, Rolls—Royce, Bentley, Tatra, Saab и еще 150 различных марок.

Топ-10 самых распространенных в РФ марок автомобилей в возрасте 30 лет и более

Место Марка Количество, шт. Доля среди возрастных машин, % 1 Жигули 1,41 млн 53,5 2 Toyota 250 тыс. 9,4 3 Москвич 150 тыс. 5,7 4 Audi 103,35 тыс. 3,9 5 Volkswagen 98,05 тыс. 3,7 6 Opel 84,8 тыс. 3,2 7 Nissan 82,15 тыс. 3,1 8 Ford 60,95 тыс. 2,3 9 Mercedes—Benz 53 тыс. 2 10 BMW 45,05 тыс. 1,7

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