Топ-10 «автохлама» России: 30 лет и старше

На данный момент в России насчитывается 43,5 млн легковых автомобилей. Мы уже писали, что из них в крупных городах «прописано» более 12 млн машин. Теперь стало известно, что 6% российского легкового автопарка пребывает в возрасте более 30 лет.
Таким образом, на учете в ГИБДД стоит 2,65 млн единиц «автохлама». Среди 30-летних и более старых машин есть не только автомобили отечественного производства. Почти половина из них — иномарки.
Доля старых Жигулей составляет 53,5% — 1,41 млн автомобилей, пишет «Автостат». Естественно, что почти все они являются представителями классического семейства. На втором месте топ-10 старых автомобилей находятся машины бренда Toyota, которых насчитывается 250 тыс. штук (9,4%). Замыкают тройку лидеров Москвичи, из которых в живых осталось 150 тыс. автомобилей (5,7%).
Четвертое место рейтинга досталось машинам Audi, благодаря их высокой популярности в начале 1990-х годов. Всего в РФ сегодня насчитывается более 103 тыс. старых Audi, и это 3,9% парка «старичков». Замыкают первую пятерку машины Volkswagen, доля которых составляет 3,7% — более 98 тыс. автомобилей.
Во вторую пятерку видавших виды автомобилей вошли Опели с долей 3,2%, их на учете в России числится почти 85 тыс. штук. На седьмом месте оказались автомобили Nissan. До 30-летнего возраста дожили более 82 тыс. машин (3,1%). Следом идут автомобили бренда Ford — почти 61 тыс. представителей и 2,3% парка. Замыкают топ-10 популярного «автохлама» раритетные Mercedes—Benz и BMW, доли которых составляют 2% и 1,7%. Стареньких выходцев из Штутгарта насчитывается 53 тыс., а из Баварии — чуть более 45 тыс.
Парк возрастных автомобилей России состоит не только из машин популярных марок. Среди них есть и автомобили марок Lincoln, Buick, Plymouth, Rolls—Royce, Bentley, Tatra, Saab и еще 150 различных марок.
Топ-10 самых распространенных в РФ марок автомобилей в возрасте 30 лет и более
|
Место
|
Марка
|
Количество, шт.
|
Доля среди возрастных машин, %
|
1
|
Жигули
|
1,41 млн
|
53,5
|
2
|
Toyota
|
250 тыс.
|
9,4
|
3
|
Москвич
|
150 тыс.
|
5,7
|
4
|
Audi
|
103,35 тыс.
|
3,9
|
5
|
Volkswagen
|
98,05 тыс.
|
3,7
|
6
|
Opel
|
84,8 тыс.
|
3,2
|
7
|
Nissan
|
82,15 тыс.
|
3,1
|
8
|
Ford
|
60,95 тыс.
|
2,3
|
9
|
Mercedes—Benz
|
53 тыс.
|
2
|
10
|
BMW
|
45,05 тыс.
|
1,7
- Средний возраст автомобилей в России продолжит расти из-за катастрофического падения продаж новых автомобилей.
- Автомобили японских брендов стали появляться в рейтингах самых ненадежных машин.
Фото: Unsplash
Читать комментарии (2)