Названы самые автомобильные города России

На данный момент в России зарегистрировано 43,5 млн легковых автомобилей, из которых только 12,219 млн — в крупных городах.
Самый большой автопарк находится в Москве. Здесь зарегистрировано 3,7 млн легковых автомобилей. В Санкт-Петербурге машин в два раза меньше — 1,75 млн штук, но Северная столица заняла второе место рейтинга, так как ближайший «конкурент», занявший третье место, располагает всего 462 тыс. автомобилей. Это Екатеринбург.
В пятерку самых густонаселенных автомобилями городов, по данным «Автостата», также вошли Новосибирск, по дорогам которого ездит 445 тыс. машин, и Самара, где сегодня насчитывается 394 тыс. легковых автомобилей.
На шестом месте оказалась Казань с 374 тыс. зарегистрированных автомобилей. Один из автомобильных центров страны, Нижний Новгород, занял седьмую строчку рейтинга. Здесь насчитывается автопарк в 361 тыс. машин. На восьмом месте — Краснодар, в распоряжении жителей которого 341 тыс. легковых автомобилей. Замыкают первую десятку городов с самыми большими автопарками Челябинск и Воронеж, где на учете стоит 331 тыс. и 330 тыс. легковых машин соответственно.
Города России с самыми большими автопарками
|
Место
|
Город
|
Легковых автомобилей, шт.
|
1
|
Москва
|
3,7 млн
|
2
|
Санкт-Петербург
|
1,75 млн
|
3
|
Екатеринбург
|
462 тыс.
|
4
|
Новосибирск
|
445 тыс.
|
5
|
Самара
|
394 тыс.
|
6
|
Казань
|
374 тыс.
|
7
|
Нижний Новгород
|
361 тыс.
|
8
|
Краснодар
|
341 тыс.
|
9
|
Челябинск
|
331 тыс.
|
10
|
Воронеж
|
330 тыс.
|
11
|
Омск
|
329 тыс.
|
12
|
Ростов-на-Дону
|
325 тыс.
|
13
|
Красноярск
|
322 тыс.
|
14
|
Уфа
|
320 тыс.
|
15
|
Владивосток
|
309 тыс.
|
16
|
Волгоград
|
264 тыс.
|
17
|
Саратов
|
253 тыс.
|
18
|
Пермь
|
252 тыс.
|
19
|
Тюмень
|
236 тыс.
|
20
|
Тольятти
|
212 тыс.
|
21
|
Иркутск
|
197 тыс.
|
22
|
Ижевск
|
182 тыс.
|
23
|
Барнаул
|
180 тыс.
|
24
|
Калининград
|
177 тыс.
|
25
|
Оренбург
|
173 тыс.
- Насколько мы обеспечены автомобилями? Почти половина российских семей не имеют машины.
- Дилеры заявляют — продажи автомобилей стремительно падают.
Фото: Алексей Белкин/ТАСС
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