Названы самые автомобильные города России

Среди вошедших в топ-25 городов больше всего машин в Москве, а меньше — в Оренбурге.

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На данный момент в России зарегистрировано 43,5 млн легковых автомобилей, из которых только 12,219 млн — в крупных городах.

Самый большой автопарк находится в Москве. Здесь зарегистрировано 3,7 млн легковых автомобилей. В Санкт-Петербурге машин в два раза меньше — 1,75 млн штук, но Северная столица заняла второе место рейтинга, так как ближайший «конкурент», занявший третье место, располагает всего 462 тыс. автомобилей. Это Екатеринбург.

В пятерку самых густонаселенных автомобилями городов, по данным «Автостата», также вошли Новосибирск, по дорогам которого ездит 445 тыс. машин, и Самара, где сегодня насчитывается 394 тыс. легковых автомобилей.

На шестом месте оказалась Казань с 374 тыс. зарегистрированных автомобилей. Один из автомобильных центров страны, Нижний Новгород, занял седьмую строчку рейтинга. Здесь насчитывается автопарк в 361 тыс. машин. На восьмом месте — Краснодар, в распоряжении жителей которого 341 тыс. легковых автомобилей. Замыкают первую десятку городов с самыми большими автопарками Челябинск и Воронеж, где на учете стоит 331 тыс. и 330 тыс. легковых машин соответственно.

Города России с самыми большими автопарками

Место Город Легковых автомобилей, шт. 1 Москва 3,7 млн 2 Санкт-Петербург 1,75 млн 3 Екатеринбург 462 тыс. 4 Новосибирск 445 тыс. 5 Самара 394 тыс. 6 Казань 374 тыс. 7 Нижний Новгород 361 тыс. 8 Краснодар 341 тыс. 9 Челябинск 331 тыс. 10 Воронеж 330 тыс. 11 Омск 329 тыс. 12 Ростов-на-Дону 325 тыс. 13 Красноярск 322 тыс. 14 Уфа 320 тыс. 15 Владивосток 309 тыс. 16 Волгоград 264 тыс. 17 Саратов 253 тыс. 18 Пермь 252 тыс. 19 Тюмень 236 тыс. 20 Тольятти 212 тыс. 21 Иркутск 197 тыс. 22 Ижевск 182 тыс. 23 Барнаул 180 тыс. 24 Калининград 177 тыс. 25 Оренбург 173 тыс.

Фото: Алексей Белкин/ТАСС