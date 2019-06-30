Выпущен электромобиль McLaren за 400$. Почти как настоящий

Небольшой одноместный McLaren 720S имеет двери-бабочки, медиасистему и дистанционное управление.

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Новый автомобиль McLaren создан не только для детей, но и для взрослых, которые, пользуясь пультом дистанционного управления, могут прекрасно провести время с ребенком, представив себя, например, инструктором по вождению.

Этот McLaren 720S, если рассматривать его в контексте игрушечных машин, является передовой разработкой. Он сделан из карбоноподобного пластика, имеет открывающиеся вверх двери-бабочки, оснащен насадками выхлопной системы и работающими фарами. Кроме того, у мини-автомобиля есть ключ и настоящая педаль акселератора. Несмотря на электрический двигатель, машина издает звук настоящего бензинового мотора.

Автомобиль окрашивается в несколько реальных автомобильных цветов McLaren: оранжевый Azores, синий Belize, фиолетовый Lantana, черный Onyx, синий Mauvine, белый Silica, серый Saros и знаменитый желтый Papaya Spark.

Внутри есть информационно-развлекательная система, которая может проигрывать музыку и даже показывать фильмы. 720S продается с набором уже закачанных на жесткий диск песен, список которых можно пополнить с помощью USB—входа или SD—карты.

Стоимость игрушечного McLaren 720S составляет около 400 долларов (25 227 рублей), а заказать его можно прямо сейчас.

Компания Nissan, в свою очередь, сделала самую маленькую в мире автомойку.

Свои подобные игрушечные автомобили компания Mercedes-Benz продает в специальном автосалоне для детей.

Фото, видео: McLaren