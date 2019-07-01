Съемки с мобильного телефона оказались вне закона

Согласно решению Верховного суда РФ, съемка с телефона не может приниматься во внимание при привлечении нарушителя ПДД к ответственности в особом порядке.

Пленум Верховного суда РФ (ВС) не счел видеокамеры в мобильных телефонах граждан средством автоматической фиксации нарушений ПДД. Для того чтобы видеозапись или фото могли являться доказательством нарушения, камера должна быть либо стационарной, либо установленной на транспортном средстве и работать в автоматическом режиме. Таким образом, приложения типа «Помощник Москвы» и подобные не имеют юридической силы.

«Под автоматическим режимом следует понимать работу соответствующего технического средства без какого-либо непосредственного воздействия на него человека, когда такое средство размещено в установленном порядке в стационарном положении либо на движущемся по утвержденному маршруту транспортном средстве, осуществляет фиксацию в зоне своего обзора всех административных правонарушений, для выявления которых оно предназначено, независимо от усмотрения того или иного лица», — говорится в постановлении №20 Пленума ВС.

Также ВС обращает внимание на то, что при фиксации нарушений отметка об их месте и времени обязательна, как и то, что камеры обязаны иметь действующее свидетельство о метрологической поверке и применяться строго в соответствии с регламентирующими их работу документами.

Если эти условия фиксации нарушения не выполняются, то никакой речи об особом порядке привлечения водителя или собственника ТС к ответственности быть не может.

«В данном случае особый порядок привлечения к административной ответственности не применяется, а должностным лицом согласно части 1 статьи 28.6 КоАП РФ выносится постановление по делу об административном правонарушении, либо составляется протокол об административном правонарушении в отношении водителя транспортного средства на основании части 1 статьи 28.2 КоАП РФ, либо выносится определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в порядке, предусмотренном статьей 28.7 КоАП РФ», — разъяснили судьи.

Таким образом, руководствуясь данными разъяснениями Верховного суда, водители могут обжаловать штрафы, полученные за нарушения, зафиксированные на телефоны. В частности, речь идет о приложении «Помощник Москвы», с помощью которого за три года его работы было оштрафовано уже более 800 тыс. водителей и владельцев ТС.

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Фото: АГН «Москва»