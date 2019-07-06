10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона

От Alfa Romeo GTV6 до McLaren 675LT и Volvo XC90 — вот некоторые из автомобилей, которые побывали или до сих пор стоят в гараже самого популярного автожурналиста планеты.

Материалы по теме 10 нелепых ДТП с участием знаменитостей

Когда говорят о телешоу на автомобильную тему, вам наверняка на ум приходят передачи Top Gear и The Grand Tour. Съемки Top Gear начались в 2002 году. Программа была детищем журналиста Джереми Кларксона и продюсера Энди Уилмана и принесла обоим, а также Джеймсу Мэю и Ричарду Хаммонду, мировую известность и кучу денег.

Остроумный автомобильный обозреватель ездил на интереснейших автомобилях, поэтому неудивительно, что в его гараже представлены самые выдающиеся из них. Джереми редко рассказывает о своих машинах, но благодаря его постам в соцсетях мы знаем о 10 автомобилях, которыми он владел или владеет до сих пор.

Alfa Romeo GTV6

Красная Alfa Romeo на фото — вторая GTV6 в гараже Кларксона. Это тот же автомобиль, который использовался во время съемок в Шотландии в третьем сезоне The Grand Tour. Журналист тогда сказал следующее: «Обычно, когда мы заканчиваем съемки, машины увозят... Я не знаю, куда. Но на этот раз место мне известно — ко мне домой».

Aston Martin Virage

Обойдя вниманием Vantage и DB9, Джереми Кларксон, питающий особую страсть к автомобилям Aston Martin, выбрал Virage, сочтя его идеальным представителем марки. Двигатель у этого представителя — V12.

BMW M3 CSL

«Истинное воплощение BMW». Так Джереми Кларксон описал эту версию культового M3. Помогла местность: съемки Top Gear тогда проходили на острове Мэн, где нет ограничений скорости. Не исключено, что именно такого типа тест-драйв сподвиг телеведущего на покупку CSL.

Ferrari F355

Какая автомобильная коллекция может обойтись без машин Ferrari? Джереми Кларксону настолько понравился F355, что после тестирования его во время съемок Top Gear журналист приобрел спорткар. В конечном итоге покупка оказалась несчастливой. Помимо того что Джереми не был в восторге от съемной крыши, его еще слишком часто останавливали полицейские — из-за яркой внешности спорткара.

Ford Escort RS Cosworth





Мечта тысяч детей начала 1990-х годов, Ford Escort Cosworth был мощным, полноприводным, агрессивным и горячим хэтчбеком. Внешность автомобиля говорила сама за себя. Неудивительно, что Джереми купил себе такой.

Ford GT

Автомобиль казался идеальным. Но как позже сказал Кларксон в одном из выпусков Top Gear, управлять автомобилями — не совсем то же самое, что владеть ими. Он купил Ford GT первого поколения, но вскоре обнаружил, что тот слишком широк для британских дорог и слишком прожорлив. Кроме того обнаружились проблемы с электрикой, что в итоге привело к продаже автомобиля.

McLaren 675LT

Едва успели высохнуть чернила на контракте с Amazon, в гараже Кларксона появился новый McLaren 675 LT. Надеемся, автомобиль уцелел во время погрома, который в третьем эпизоде передачи The Grand Tour устроили у него дома Хэммонд и Мэй.

Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series

Возможно, личный автомобиль на каждый день, о котором порой говорил Кларксон, — это Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series. Он постоянно хвалил автомобиль, жгущий резину и испытывающий проблемы с аккумулятором. Как-то в Твиттере он написал: «Это печальный день. Я только что продал свой черный AMG». Надо думать, что это был один из его любимых автомобилей.

Volkswagen Golf GTI

Новость о том, что Джереми Кларксон купил Volkswagen Golf GTI, совпала по времени с дизельгейтом 2015 года. Тогда телеведущий написал: «Я очень доволен своей новой машиной».

Volvo XC90

Говорят, что Джереми Кларксон владел несколькими Volvo XC90. Он признался, что стал поклонником шведской марки после обзора кроссовера второго поколения. С появлением нового XC90, который стал лучше во всех отношениях, не исключено, что Кларксон не устоит перед искушением и снова купит этот кроссовер.

Недавно Брюс Уиллис продал свой уникальный пикап Chevrolet 3100 1954 года выпуска.

В СССР на радость автолюбителей можно было ввозить иномарки, но не все. Какие из них оказывались на советских дорогах, читайте здесь.

Фото: Alfa Romeo, Aston Martin, BMW, Ford, McLaren, Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, Top Gear