Мы все меньше покупаем автомобилей. И прогноз неутешительный

В июне автомобильный рынок сократился на 3,3%, и в Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса скорректировали прогноз на год.

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В июне продажи легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 3,3%, или на 5171 шт. по сравнению с июнем 2018 года, и составили 151 180 автомобилей, сообщает Комитет автопроизводителей АЕБ. Его глава Йорг Шрайбер отмечает, что после шести месяцев падения рынок сократился на 2,4% по сравнению с прошлым годом, а второй квартал стал еще сложнее, чем первый. Уже понятно, что рост рынка в 2019-м (а вначале года предрекали +3,6%) теперь не реалистичен. Если даже во второй половине года продажи начнут расти, самое большее, на что можно было бы рассчитывать, — повторение результата 2018 года.

Из марок, которые преодолели планку в тысячу автомобилей в месяц, продажи существенно подросли у Датсуна — на 68%, до 1967 штук, Форда — на 17%, до 6146 автомобилей, и BMW — на 15%, до 3510 штук. Увеличились продажи также у Audi — на 7%, Volkswagen — на 6%, Mercedes—Benz — на 5%, и УАЗа — на 1%. Таким образом, эти марки спасли рынок от еще более существенного проседания.

Топ-пятерку марок июня составили:

Lada — 30 768 шт. (-2%)

Lada — 30 768 шт. (-2%) Kia — 19 343 шт. (-3%)

Kia — 19 343 шт. (-3%) Hyundai — 16 331 шт. (-1%)

Hyundai — 16 331 шт. (-1%) Renault — 11 944 шт. (-12%)

Renault — 11 944 шт. (-12%) Volkswagen — 9441 шт. (+6%).

Среди моделей лидеры следующие:

Lada Granta — 11 609 шт . ( +26 %)

шт +26 Lada Vesta — 8947 шт . (- 9 %)

шт 9 Kia Rio — 8282 шт . (- 6 %)

шт 6 Hyundai Solaris — 6023 шт . (-6%)

шт (-6%) Hyundai Creta — 5955 шт. (+3%)

Самая высокая динамика продаж у Ford Kuga — плюс 68% (на это повлияли солидные скидки, которые объявил производитель, покидая рынок), Skoda Kodiaq — плюс 54%, и Kia Optima — плюс 43%.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин отмечает, что статистика АЕБ в полной мере не отражает ситуации на российском авторынке, фактические продажи ниже отчетности. Общее сокращение продаж связано со снижением покупательской способности населения и заметным ростом цен на автомобили в 2019 году. В третьем квартале программа господдержки несколько смягчит падение рынка, но поможет она очень ограниченному количеству локализованных в России брендов. По его прогнозу, в этом году продажи будут ниже на 5–7% по сравнению в 2018-м.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮНЬ 2019/2018 ГГ. И ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2019/2018 ГГ

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО ГРУППАМ ЗА ИЮНЬ 2019/2018 И ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2019/2018 ГГ.

Если срочно не будут предприняты меры поддержки спроса, авторынок России рискует «покатиться под горку», полагают автопроизводители, работающие на российском рынке.



Кризис грядет и на глобальном уровне — прибыль сокращается у всех мировых производителей, а между тем, чтобы удержаться на плаву, они вынуждены много вкладывать в развитие электромобилей и беспилотные технологии.



Фото: Алексей Светлов/ТАСС