Кризис на подходе: у мирового автопрома уже проблемы

Исследователи одной из консалтинговых компаний предсказывают резкое падение прибыли для производителей и поставщиков — с последствиями для всей автомобильной отрасли.

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Мировая автомобильная промышленность в 2019 году переходит от многолетнего роста к фазе стагнации. Это будет связано со снижением продаж в ближайшие два-три года, прогнозирует консалтинговая компания Alix Partners в своем новом исследовании Global Automotive Outlook 2019.

Для составления этого исследования компания оценила балансы более чем 300 автопроизводителей и поставщиков запчастей за последние несколько месяцев, а также провела различные экспертные интервью и опросы потребителей.

Выяснилось, что ключевые рынки Европы прогнозируют ежегодный рост не более чем на 1% к 2026 году, что приведет их в состояние застоя. Не радужная перспектива, однако, на американском автомобильном рынке дела обстоят еще хуже — темп роста продаж новых легковых автомобилей изменится с +5,3% в 2018 году на ежегодные минус 0,1% — и так до 2026 года.

Китай, который ранее был основным драйвером роста отрасли, в 2018 году уже нащупал «потолок», и к 2020 году на этом рынке ожидается снижение продаж на два миллиона единиц.

Продажи падают, а вместе с ними и доход, но производители автомобилей и запчастей вынуждены инвестировать в новые технологии. В ближайшие пять лет во всем мире будет выделено не менее 202 млрд евро для финансирования технологического перехода на электродвигатели, а также на разработку, производство и маркетинг до 300 запланированных моделей новых электрокаров. Кроме того, более 43 млрд евро будет потрачено на разработку систем автономного вождения. По мнению консалтинговой компании, они станут более конкурентоспособными и востребованными, чем предполагалось ранее.

Большие расходы на стагнирующем рынке обременяют маржу производителей автомобилей и запчастей. По данным Alix Partners, если она в 2017 году в среднем составляла 5,7% у производителей и 7,7% у поставщиков, то в 2018 году снизилась до 4,6% и 7,2% соответственно, и это еще не предел.

Чтобы разделить затраты и добиться экономии за счет масштаба, производители и поставщики готовы на партнерские отношения или даже слияние со вчерашними конкурентами.

Эксперты говорят, что, с одной стороны, производители должны инвестировать в будущие технологии в долгосрочной перспективе, чтобы оставаться на рынке, а с другой — текущий вялый рост продаж и ожидаемая стагнация в течение следующих нескольких лет увеличивают краткосрочное давление на маржу производителей и денежные потоки. Все это напоминает бравурный марш в пустыне, говорят они.

Дженс Хаас, соавтор исследования, а также управляющий директор Alix Partners, отмечает, что все это подтолкнет участников рынка к всевозможным шагам по укреплению финансовой устойчивости, но без программ сокращения затрат и реструктуризации этого укрепления не получится.

«Потолок» Китая наносит сильный удар по всем, потому что это была значительная часть возможной прибыли. Такие рынки, как АСЕАН, Индия или даже Россия, не могут поглотить то, что не смогли продать в Северной Америке, Китае и Европе.

Ожидается, что структурные изменения на рынке приведут к значительному сокращению глобальной производственной сети. В результате большинство заводов, производящих автомобили и автокомпоненты по всему миру, столкнутся с массовой оптимизацией процессов или даже закрытием.

К счастью, циклы в автомобильной промышленности длиннее, чем, например, в производстве смартфонов или бытовой электроники, и производители с поставщиками успевают адаптироваться к изменениям, то есть внезапной массовой волны увольнений эксперты не ожидают, это растянется во времени.

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