Перезагрузка: Ford увольняет 12 000 рабочих и верит в электричество

Американская компания начала серьезную реструктуризацию своего бизнеса и впервые рассказала о масштабе запланированных сокращений.

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В целом на предприятиях в Европе будет ликвидировано 12 000 рабочих мест до конца 2020 года и закрыты пять из 24 заводов, а еще один — продан. При столь масштабных сокращениях, которые, понятно, делаются не от хорошей жизни, компания намерена продвигать программу электрификации автомобилей, полагая, что за этим будущее.

Только в Германии сокращение коснется 5000 рабочих мест, причем будут затронуты все предприятия — в Кельне, Саарлуисе и Аахене. В США также пройдут сокращения рабочих мест — до сентября 2019 года — 2300. Особенно производитель хочет проредить ряды «белых воротничков».

Ford оптимизирует свой бизнес в Европе даже более радикально, чем ожидалось ранее — вся бизнес-модель перестраивается, появляются новые структуры и зоны ответственности. Цель всех этих реорганизаций — достичь более высокого уровня прибыльности.

Президент Ford of Europe Стюарт Роули отметил, что сокращение сотрудников и закрытие заводов — самое трудное решение, которое принимает компания, и, учитывая влияние на семьи и общество, этим людям постараются оказать максимальную поддержку для смягчения этого удара.

В числе других попала под раздачу и Россия. Так уже практически закрыты три завода в России — в Набережных Челнах, Санкт-Петербурге и Елабуге. В других странах не легче: Ford хочет закрыть завод по производству комплектующих во Французской Аквитании, завод по производству коробок передач в Словакии будет продан компании Magna, а завод по производству двигателей в Великобритании — просто закрыт, так как покупателей на него не нашлось.

Помимо существенной экономии на производстве Ford также объявил о перезагрузке бизнес-стратегии в Европе. Появятся три подразделения: коммерческих автомобилей, легковых автомобилей и отдел импорта. Таким образом, организационная структура станет гораздо стройнее и начнет работать уже с 1 июля 2019 года.

Ханс Шеп возглавит подразделение коммерческого транспорта и будет управлять этим бизнесом из британского Дантона. Бизнес легковых автомобилей переходит к бывшему шефу по продажам в Европе Роланду де Ваарду, который будет руководить из европейской штаб-квартиры в Кельне. Он же возглавит и третье подразделение.

Роули также объявил об активизации до сих пор довольно вялой программы электрификации Ford в Европе. Каждая серия легковых автомобилей в будущем Ford будет иметь как минимум одну модификацию с электроприводом. В перспективе Ford планирует выпускать целое семейство электромобилей в Европе. В компании пока подробно не рассказывают о планируемых моделях, лишь подчеркивая, что видят будущее в электрификации машин.

Фото: dpa/picture-alliance/TASS